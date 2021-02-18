Ушел из жизни Андрей Мягков — Женя Лукашин из «Иронии судьбы»

В Москве скончался прославленный актер Андрей Мягков. Любимцу россиян, известному по ролям в кинокартинах «Ирония судьбы, или с легким паром» и «Служебный роман» было 82 года.

«Да, мы подтверждаем. Причина и место смерти неизвестна», — сообщили агентству «Москва» в пресс-службе театра.

Звезда «Иронии судьбы», как сообщает «МК», умер в ночь на 18 февраля в квартире на улице Генерала Ермолова. Рядом с ним находилась его супруга, 77-летняя актриса Анастасия Вознесенская. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

В МХТ им. Чехова, где Мягков служил с 1987 года, обещали помочь вдове с организацией прощания.

Андрей Мягков — советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР (1986), лауреат Государственной премии СССР за роль Лукашина в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Мягков окончил школу-студию МХАТ в 1965 году, потом поступил в театр «Современник», с 1987 года служил в МХТ им. Чехова. С Анастасией Вознесенской прожил в браке 58 лет. Детей у них не было. Артисты объясняли это тем, что в молодости они полностью посвящали себя работе, и на что-либо другое у них не оставалось времени.

По инф. rosbalt.ru

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