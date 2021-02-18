Ушел из жизни Андрей Мягков — Женя Лукашин из «Иронии судьбы»

Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Долгое время счастливая семья оставалась для Жанны Фриске несбыточной мечтой. В 37 лет она наконец-то исполнилась, певица встретила любимого человека – Дмитрия Шепелева. Но стал ли телеведущий тем долгожданным...
Откровения легендарной домработницы Люси, обслуживавшей в свое время Пугачеву и Киркорова, произвели эффект разорвавшейся бомбы. Людмила Дороднова в конце года призналась: Филипп попросил ее на выход! И это после 25 лет службы верой и...
В Москве скончался прославленный актер Андрей Мягков. Любимцу россиян, известному по ролям в кинокартинах «Ирония судьбы, или с легким паром» и «Служебный роман» было 82 года.
«Да, мы подтверждаем. Причина и место смерти неизвестна», — сообщили агентству «Москва» в пресс-службе театра.
Звезда «Иронии судьбы», как сообщает «МК», умер в ночь на 18 февраля в квартире на улице Генерала Ермолова. Рядом с ним находилась его супруга, 77-летняя актриса Анастасия Вознесенская. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
В МХТ им. Чехова, где Мягков служил с 1987 года, обещали помочь вдове с организацией прощания.
Андрей Мягков — советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР (1986), лауреат Государственной премии СССР за роль Лукашина в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!».
Мягков окончил школу-студию МХАТ в 1965 году, потом поступил в театр «Современник», с 1987 года служил в МХТ им. Чехова. С Анастасией Вознесенской прожил в браке 58 лет. Детей у них не было. Артисты объясняли это тем, что в молодости они полностью посвящали себя работе, и на что-либо другое у них не оставалось времени.
Фермеров не устраивают условия работы с торговыми сетями: с поля морковь они продают по 25 рублей за кг, а на прилавке - она уже 50 рублей. Переработчики рыбы жалуются на то, что отпускные цены на минтай снизились до уровня 2013 года, но в магазины он доходит через несколько посредников, и цены не снижаются. Так кому же мы обязаны такими конскими накрутками цен на продукты?
Коллекционирование монет – это поистине увлекательное занятие. Кто-то занимается этим исключительно в предпринимательских целях (собирает коллекцию, чтобы в дальнейшем продать). Для кого-либо это обычное хобби, которое влечёт и манит.
Штраф за повреждение подснежников в национальных парках Турции повысили с этого года до 80 465 лир (около 848 тысяч рублей) за одно растение (ранее он составлял 73,7 тысячи лир). Если же будет доказано, что первоцветы собирали в коммерческих целях, сумма штрафа увеличится втрое. (В какой-то степени и нам стоило бы взять на вооружение пример Турции, тогда бы люди бережнее относились к растениям, особенно, краснокнижным. - прим. МГ.)
Не только молодежь хочет переехать за границу. Многие пенсионеры, которые имеют достаточное количество средств, стремятся улучшить свое жилищное положение. На пенсии отлично жить у моря, можно, к примеру, выбрать турецкое побережье, если вы хотите жить за рубежом.
В ковидном госпитале Хабаровска «потеряли» 90-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Старику стало плохо ночью, и «скорая помощь» отвезла его в городскую больницу № 10. Сутки спустя мужчину выписали, и он ушел, не дождавшись дочери, которая должна была его встретить.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посетовала на то, что в интернете распространяется ложная информация о том, что она якобы получает огромную пенсию - 450 тысяч рублей. а на самом деле? Если верить госпоже Матвиенко, то всего ничего — 25 тысяч рублей.
Общее увеличение цен в России коснулось и такой сферы, как ритуальные услуги. Ирина Мельник, директор по маркетингу АО «Честный Агент», рассказала, чем обусловлено подорожание ритуальных услуг и назвала несколько способов не переплатить за изготовление и установку памятника.
18 февраля 1911 года французский пилот Анри Пике перевёз 6,5 тысячи писем и 250 специальных открыток из Аллахабада до Наини (Индия). Это был первый официальный рейс, когда самолётом была доставлена почта.
В отличие от Запада, в России дома престарелых долгое время оставались «закрытой» темой, у людей, особенно пожилых, сохранялось устойчивое убеждение, что туда отправляются только «неугодные» родственники. Однако сегодня отношение россиян к этим учреждениям изменилось. Сейчас в нашей стране действует более полутора тысяч пансионатов для пожилых людей, как государственных, так и частных. При этом их количество, как и качество предоставляемых услуг, продолжает расти.
В одном из новосибирских дворов произошел вопиющий случай — водитель намеренно наехал на женщину с коляской. Почему? Молодая мама сделала замечание за парковку на тротуаре. Казалось бы, все правильно. Но нет, самолюбие было задето... (Мерзкая и неприятная ситуация, в который раз доказывающая, что прежде чем садиться на руль, ответь честно на вопрос: а будешь ли ты соблюдать правила дорожного движения и честно не мешать пешеходам? - прим. МГ.)
Телеведущий Владимир Соловьев в эфире своей программы сравнил оппозиционного политика Алексея Навального с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером. При этом последнего он назвал «смелым человеком».
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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