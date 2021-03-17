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Центр «Вектор» в 2021 году зарегистрирует новую вакцину от оспы
По инф. polit.ru   
17 Марта 2021 г.
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Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» сообщил, что в этом году зарегистрирует новую вакцину от оспы. Препарат сейчас проходит клинические испытания.

Центр «Вектор» в 2021 году зарегистрирует новую вакцину от оспы

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В Роспотребнадзоре объяснили, что новая вакцина включит шесть опасных генов. Этого добились с помощью генной инженерии. Таким образом препарат станет безопаснее существующих вакцин, которыми нельзя прививать людей с ослабленным иммунитетом, уточнили в Роспотребнадзоре.

Сейчас в исследованиях новой вакцины участвуют 334 добровольца, которым от 18 до 60 лет. Препарат начнут регистрировать после получения результатов испытаний.

Натуральная оспа — это высокозаразная вирусная инфекция, которая имеет тяжелое течение, сопровождается лихорадкой, сыпью на коже и слизистых оболочках. После нее на теле могут оставаться рубцы.

Это единственная инфекция, которую победили на всей планете благодаря глобальной программе вакцинации. Последний случай заболевания человека зафиксировали в 1977 году в Сомали. Официально о победе над болезнью сообщили в 1980 году. Право на хранение вируса и его исследование имеют только российский «Вектор» и американский Центр по контролю и профилактике заболеваний.

Polit.ru

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