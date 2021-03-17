Центр «Вектор» в 2021 году зарегистрирует новую вакцину от оспы

Во всем мире не перестают происходить смертельные случаи среди пожилых людей после вакцинации от коронавируса. Это, мягко говоря, пугает, хотя нам и говорят о том, что люди умирают не из-за вакцины, а сопутствующих заболеваний. Прививаться в связи с этим многие не спешат - почти половина россиян...
Не удалось мне избежать коварного ковида – подцепил я все же эту заразу! И это несмотря на то, что чуть ли не с самого начала пандемии очень редко выходил из дома. Дети порой приносили продукты и все необходимое, оставляя все это перед дверью. Один раз даже воспользовался услугами курьера. И все же не...
В Кемерово двое полицейских, которые могли предотвратить убийство девушки, стали фигурантами уголовного дела о халатности. Они фактически проигнорировали сообщения о драке в квартире, в результате которой 23-летнюю Веру Пехтелеву убил ее бывший парень Владислав...
В центре столицы на днях произошло серьезное ЧП – часть фасада обрушилась на автомобиль пенсионера в двух шагах от детской площадки. Дом этот отремонтировали всего год назад. Глава столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин винит со всем Сергея Собянина. Но так ли виноват московский...
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» сообщил, что в этом году зарегистрирует новую вакцину от оспы. Препарат сейчас проходит клинические испытания.
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В Роспотребнадзоре объяснили, что новая вакцина включит шесть опасных генов. Этого добились с помощью генной инженерии. Таким образом препарат станет безопаснее существующих вакцин, которыми нельзя прививать людей с ослабленным иммунитетом, уточнили в Роспотребнадзоре.
Сейчас в исследованиях новой вакцины участвуют 334 добровольца, которым от 18 до 60 лет. Препарат начнут регистрировать после получения результатов испытаний.
Натуральная оспа — это высокозаразная вирусная инфекция, которая имеет тяжелое течение, сопровождается лихорадкой, сыпью на коже и слизистых оболочках. После нее на теле могут оставаться рубцы.
Это единственная инфекция, которую победили на всей планете благодаря глобальной программе вакцинации. Последний случай заболевания человека зафиксировали в 1977 году в Сомали. Официально о победе над болезнью сообщили в 1980 году. Право на хранение вируса и его исследование имеют только российский «Вектор» и американский Центр по контролю и профилактике заболеваний.
Большинство — 75% — россиян убеждены, что они не в состоянии влиять на власть. При этом несколько лучше представляется ситуация «на местах»: здесь 34% считают, что «могут влиять на принятие решений в своем районе или городе» (8% — в какой-то мере, 26% — определенно), 65% — уверены, что они лишены таких возможностей.
Друг мужа заслуженной артистки России Валентины Легкоступовой, яхтсмена Юрия Фирсова рассказал журналистам о последних днях жизни певицы. По его словам, вместо того, чтобы вызвать «скорую», муж «лечил» жену алкоголем.
Жительница Нижнего Новгорода опубликовала в соцсети объявление о продаже «ВАЗ-2103», который, как она утверждает, когда-то принадлежал Борису Немцову. За 30-летнее авто продавец просит 3 миллиона рублей!
В период пандемии COVID-19 пострадали практически все отрасли. В Армении также наблюдается значительное снижение доходности сферы туризма, обслуживания, транспорта, культуры и гостиничного бизнеса. Несмотря на это, игорная индустрия по-прежнему приносит немалую прибыль в государственный бюджет, и многие используют сайтами вроде Рокс казино, чтобы развлекаться, не выходя из дома. Другие же отрасли снизили доходность почти на треть.
Политик Алексей Навальный подтвердил, что находится в исправительной колонии № 2 в Покрове Владимирской области. С иронией он рассказал о своем распорядке дня и правилах поведения. Если коротко: не забалуешь!
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала законопроект, который даёт право россиянам выбрать любой банк для получения пенсии — вне зависимости от наличия договора с Пенсионным фондом России.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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