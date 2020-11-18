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Тревожно: Байкал продолжает быстро загрязняться нитчатыми водорослями

По инф. Российской газеты   
18 Ноября 2020 г.
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Ученые представили итоги экспедиции по изучению чистоты озера Байкал. Крупнейший мировой пресный водоем земли продолжает быстро загрязняться чужеродными нитчатыми водорослями...

Ученые сообщили о стремительном росте вредных водорослей на Байкале

Об этом говорится в отчете Лимнологического института Сибирского отделения РАН, специалисты которого проводили исследования.

— Для оценки состояния по данному критерию нами было обследовано 32 района и отобрано 270 проб в диапазоне глубин от уреза воды до 6-7 метров. К сожалению, результаты проведенных анализов неутешительны. Несмотря на крайне высокий уровень воды в озере, который ранее обычно сглаживал подобные негативные явления, в сентябре 2020 года в большинстве обследованных мест вновь зарегистрировано обильное цветение нитчаток, — отмечается в отчете.

Проблема распространения чужеродных водорослей, прежде всего спирогиры, усугубилась даже в прибрежной зоне Большого Ушканьего острова, ранее считавшегося эталонным Байкалом. А напротив поселка Заречного в этом году зафиксировано рекордное за все время исследований скопление перегнивших спирогир поколения нынешнего года, что говорит о продолжающемся стремительно распространении вредоносных водорослей.

— Никаких улучшений в экологическом состоянии прибрежной полосы по данному критерию не зарегистрировано. Наоборот, по некоторым признакам, процессы деградации прогрессируют и усугубляются, — констатируют ученые.

Одним из наиболее чистых специалисты Лимнологического института по итогам экспедиции назвали восточное побережье на севере озера в Бурятии, от поселка Давша до реки Томпуды. Там не обнаружено массовых зарослей, что связывается с низкой антропогенной нагрузкой на этой малонаселенной территории.

Согласно выводам специалистов, активное загрязнение Байкала нитчатыми водорослями началось в 2010 году и связано с ростом антропогенного воздействия на прибрежную территорию водоема.

Тревожные новости, которые не могут не беспокоить. Озеро Байкал нуждается в самом внимательном отношении к нему, ведь это колоссальный ресурс пресной воды в мире. Конечно же, загрязняется озеро из-за человека, которой в своем потреблении превзошел все границы возможного. К чему мы придем с таким отношением к природе? К тому, что спустя столетие Байкал превратится в болото? Нет, этого допустить никак нельзя. Следующий, 2021 год, объявлен годом Байкала. На сохранение озера выделят 2 миллиарда рублей. И хочется верить, что эти деньги будут потрачены с пользой.

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