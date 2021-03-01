Трагедия под Нижним: наемный работник перерезал целую семью

Страшная трагедия разыгралась в Нижегородской области — наемный рабочий убил целую семью: мать с 5-летним сыном, бабушку и дедушку. Зачем? Конечно же, ради денег...

Семью из четырёх человек убили в посёлке Кудьма под Нижним Новгородом. В коттедже нашли тела 5-летнего мальчика, его 41-летней матери, 64-летнего дедушки и 63-летней бабушки. Дочке-подростку удалось избежать расправы, девочка находилась на тренировке. Отец в это время уехал в командировку.

По версии следствия, 28 февраля 2021 года подозреваемый, работавший подсобным рабочим в домовладении, <...> из корыстных побуждений напал в гараже на пенсионера, затем в доме на его 63-летнюю жену, причинив потерпевшим ножевые ранения. Затем он убил их невестку и ее сына. Похитив крупную сумму денег и ценности, он скрылся с места преступления.

В тот же день, 14-летняя девочка, находившаяся на занятиях, не смогла дозвониться домой до родственников, связалась по телефону с отцом, который находился в другом регионе. Именно он и попросил соседа сходить к нему домой. Обнаружил, что у соседей произошла трагедия, тот вызвал правоохранителей. <...>

Как установили следователи СК, после совершения преступления подозреваемому помог скрыться его знакомый. С ним также работают следователи СК.

Какая страшная трагедия разыгралась, и ведь ничего уже нельзя изменить. Можно представить себе ужас отца семейства и девочки, которые вмиг остались без всех родных - вдвоем одни на целом свете, а могли жить ее долго дружной семьей. Наверное, это урок всем нам, после которого невольно задумаешься - а стоит ли пускать к себе в дом посторонних рабочих...

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