Чудовищно: Многодетная мать раздела детей и бросила их умирать в лесу

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В Московской области многодетная семья проживала с 9 января. В столичный регион Наталья (так зовут героиню этой истории) приехала из Чебоксар.
Подруга женщины поделилась, что она всегда была дружелюбной, отзывчивой и очень любила детей, одно время она даже работала няней. «Половину детства прожила в доме бабушки в Тульской области. Ее мама уезжала на заработки в Европу — работала в отелях. Наташа все время ей письма писала», — призналась собеседница издания.
После окончания школы россиянка начала встречаться с бизнесменом из ее родного города, у пары родился сын, однако они официально не регистрировали брак. Через некоторое время она забрала ребенка и уехала за границу: жила в Арабских Эмиратах и в Италии. Отец ребенка помогал бывшей партнерше деньгами, поэтому она почти не работала.
Примерно пять лет назад Наталья решила вернуться в Россию, она поселилась в Москве и начала работать в мультибрендовом дорогом магазине. По словам подруги, там она встретила нового возлюбленного — 43-летнего владельца московского ювелирного дома. Он был женат, в браке родились четверо детей.
«Скрывались: Наташа потерла все страницы в социальных сетях, потому что жена этого ювелира очевидно что-то подозревала. В 2018-м и 2020-м у Натальи появились от него дети. Она дала им необычные имена — сказалась ее религиозность», — рассказала ее подруга. Она отметила, что россиянка, вероятно, решилась на преступление «на нервной почве». «Она всю жизнь одна, с детьми. С мужиками ей просто не везло: отбивались от нее деньгами. Наверное, у нее что-то перемкнуло», — предположила она, пишет "Комсомольская правда".
По некоторым данным, младшие мальчик и девочка – как раз внебрачные дети от ювелира. После серьезной ссоры женщина, возможно, в отчаянии решила таким жестоким способом ему отомстить. Даже по обрывочным сведениям, которые сообщают ребята, ясно, что в последнее время в их семье был явный кризис.
В лес 33-летняя Наталья привезла своих отпрысков поздно вечером 11 февраля. Она раздела их в салоне машины, разделась сама, и повела плачущих малышей в лес. На улице стоял 15-градусный мороз. Спасло детей то, что рядом с лесом были жилые дома. На лесополосе выгуливал собаку мужчина. Он и заметил жуткую сцену. Попытался вмешаться сам, потом вызвал полицию. По словам очевидца, на морозе дети пробыли около 15-20 минут.
Дети госпитализированы, один из них, по данным агентства, находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. У всех троих - обморожение разных степеней. Женщина тоже госпитализирована, изучается ее психическое здоровье.
Анна Кузнецова, уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ, также прокомментировала этот чудовищный случай:
- С раннего утра следим за ситуацией, произошедшей в Москве, где трое детей раздетыми были оставлены на морозе. Страшно подумать, но они могли погибнуть... Помощь пришла вовремя, сейчас дети находятся в одной из клиник столицы, пока в отделении реанимации и интенсивной терапии, состояние стабильное, мы на связи с врачами. Страшно подумать… Еще немного, и последствия могли быть уже необратимыми.
Добавим, что многодетная семья с начала года ни разу не попадала в поле зрения комиссии по делам несовершеннолетних.
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