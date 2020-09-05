Стало известно, сколько весили динозавры

Ученые попытались оценить массу тела динозавров, которые вымерли 66 миллионов лет назад.

Попытку предприняли исследователи из Австралии и Канады — они разработали свой метод оценки веса, материал опубликован в журнале Biological Reviews.

Австралийские ученые, взяв за основу два основных способа оценки массы ископаемых животных — масштабирование и реконструкцию (первый сравнивает размеры костей с костями современных позвоночных, что позволяет сделать вывод об объеме и массе конечностей и других частей тела, во втором случае нужно создать трехмерные реконструкции, а потом приблизительно прикинуть массу) — применили интегрированный подход, использующий оба метода сразу.

Оказалось, что знаменитый тираннозавр Tyrannosaurus rex весил около семи тонн. Эта оценка в целом согласуется как с реконструкцией, так и с масштабированием костей конечностей. Поскольку тираннозавры были разными, то их масса в среднем могла варьировать от пяти до десяти тонн, заключили эксперты.

А вот что мы еще писали об этих обитателях нашей планеты в древности:

По инф. rosbalt.ru

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