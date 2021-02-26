Медик: Преждевременно говорить о полном отказе от «красных зон»

Все проходит. И это пройдет... Трудно спорить с царем Соломоном, надпись на кольце которого процитировала. Да, мы устали от этой бесконечной пандемии, но даже она наконец начинает уходить. Более всего ее нашествие затронуло службу здоровья, медиков. Во всех странах. Кто-то справился с пандемией лучше, кто-то хуже. Кто-то все это время был в "красной зоне", кто-то рядом. А теперь начинается возвращение к прежней жизни. Она не может быть такой, какой была раньше? Об этом беседуем с главным врачом московской клинической больницы №15 имени Олега Филатова Валерием Вечорко.

В пандемию, как и большинство главных врачей, Валерий Иванович начинал рабочий день около семи утра с посещения "красной зоны". Туда круглыми сутками поступали ковидные пациенты. Когда рабочий день заканчивался... "Как у всех, кто столкнулся с этим вирусом", - вступает в разговор Вечорко, который не видит в этом ничего особенного. А наш разговор в цифровое время начнем с цифр и дат.

Ваша больница перепрофилировалась на ковидную помощь...

Валерий Вечорко: ...27 марта прошлого года. С того времени по день сегодняшний к нам госпитализирован пятьдесят тысяч семьдесят один пациент. Без потерь не обошлось.

При Филатовской - один из лучших родильных домов Москвы. В ковид он работал постоянно.

Валерий Вечорко: В него поступали роженицы с ковидным диагнозом. На свет появились 827 здоровых детей. Наша больница многопрофильная, и во время пандемии мы не отказывали в помощи пациентам с другими заболеваниями. Причем не только с различными хроническими, но и с теми, которые требуют проведения сложнейших операций. Отказов не было. И уж раз мы оперируем цифрами... Проведено 6129 операций. В их числе: аорто-коронарное шунтирование, протезирование клапанов сердца, эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов, протезирование аорты...

Начинается постепенный отказ от ограничений. Возвращаемся к прежней жизни. Но какие-то уроки пандемии уже ясны. Скажем, наши стационары, учреждения первичного звена полностью пригодны для подобных стрессовых ситуаций? Очевидно, что больничные палаты не должны быть такими обширными, как в некоторых лечебных учреждениях. В каждой палате, независимо от ее величины, должен быть свой санузел, подводка кислорода. Или в обычной ситуации это излишества? Да, знаю, что в вашей больнице палат без санузлов нет. Но говорю не только о Москве...

Валерий Вечорко: Палаты без удобств в наше время, независимо от месторасположения больницы, нонсенс. Подводка кислорода требуется не только в тех палатах, где лежат пациенты с легочной недостаточностью. Обязательно во всех. В стационарах необходимо современное оборудование, включая МРТ, КТ, ПЭТ КТ, рентген-аппарат, УЗИ-аппаратура... Но самое главное - грамотные специалисты!

Сейчас на службу здоровья отпущены средства, о которых раньше нельзя было мечтать. И чрезвычайно важно, чтобы эти средства были использованы по назначению.

Валерий Вечорко: Испытание пандемией еще раз показало: наши медики на должной высоте в смысле отношения к делу. Они готовы трудиться день и ночь, чтобы спасти чью-то жизнь. Но им не всегда хватает не только достойной оплаты, но и знаний. Сейчас большие изменения происходят в подготовке медицинских кадров. Много внимания уделяется использованию в медицине высоких технологий, цифры. Это важно и нужно. Но, наверное, повторю своих коллег: никогда даже сам господин Искусственный Интеллект не заменит личности врача. Думаю, не только я, но и мои коллеги сейчас надеются на то, что сама фигура врача приобретет должное отношение, должное положение в обществе. Имею в виду не только зарплату. Пациенты хотят лечиться не просто у "хорошего врача", им нужен врач, понимающий их боль, беду и обладающий возможностями отвести беду, снять боль.

Сейчас больницу моют, чистят, проветривают, сдувают пылинки...

Валерий Вечорко: Да, сдувают пылинки, и моют, и чистят. Хотя все это и в пандемию чрезвычайно важно. Меня, как руководителя такого учреждения, немного беспокоит желание забыть о пандемии, избавиться от "красной зоны". Хотя это понятно: хочется вздохнуть полной грудью даже тем, кто перенес тяжелейший ковид. Но мы живем не в изолированном пространстве. Каждый день поступает информация о том, что проклятый вирус мутирует, что его разновидностей уже более четырех тысяч. Мы не вирусологи, не микробиологи. Мы клиницисты. И должен признать: постоянно наблюдаем вариабельность вируса, его поражающие способности.

Вывод?

Валерий Вечорко: Поспешай, но медленно. Это тот случай, когда данное, не очень современно звучащее словосочетание на самом деле актуально. Никто сейчас не сможет сказать, будет третья волна или не будет. Одни, причем самые известные и маститые специалисты, говорят, что пик пройден. Другие, не менее известные именитые, заявляют совершенно обратное. Голова кругом? Но, может, не так жестко, но бдительность терять нельзя ни в коем случае. Летом вирус "прикажет долго жить"? Не уверен. Проводимая вакцинация - панацея от вируса. Но к нам уже поступило несколько пациентов, которые в свое время переболели ковидом, которые сделали себе прививки, а к нам поступили с клиникой коронавирусной инфекции. К тому же сейчас заявил о себе птичий грипп нового типа А(H5N8).

Вас послушать... Без "красной зоны" современная больница немыслима? Или "красные зоны" будут уделом специализированных инфекционных отделений?

Валерий Вечорко: Опыт показывает, что преждевременно говорить о полном отказе от "красных зон". Может, на первых порах их стоит оставить в инфекционных больницах.

А где вы видели эти инфекционные больницы? Они что, есть повсеместно по России? Привожу один и тот же пример. На моем пути от дома до работы была, по сути в центре Москвы, детская инфекционная больница. Очень надежная. Но стала она жертвой пресловутой оптимизации здравоохранения. Нет на этом месте инфекционной больницы. Слава богу, дети не самые пострадавшие от ковида. Но различным инфекциям они подвержены. И, наверное, такие учреждения нужны. Или вы опасаетесь, что в инфекционных больницах появятся пустующие койки? А это экономически накладно.

Валерий Вечорко: Экономика страдает больше, если становится больше больных. А те же пустующие койки особого вреда экономике, при правильном планировании работы, если все грамотно просчитать и правильно продумать систему работы медучреждений, то... Пустующие койки куда менее страшны во всех отношениях, нежели переполненные лечебные учреждения.

Конкретно в Филатовской больнице "красная зона" остается или нет?

Валерий Вечорко: Наш, как вы сказали, знаменитый роддом будет жить с "красной зоной" и принимать рожениц, страдающих коронавирусной инфекцией.

Ваша больница скоропомощная и многопрофильная. К вам везут пациентов круглосуточно с самыми разными заболеваниями. Сейчас всех поступающих в срочном порядке проверяют на наличие ковида. А в дальнейшем тоже будут проверять?

Валерий Вечорко: Обязательно! Каждый поступающий к нам пациент - не обязательно по "скорой помощи" - будет проходить через так называемый спецдосмотр на наличие ковида. И если ковид будет обнаружен, пациент будет переводиться в специально выделенное отделение в "красной зоне".

Такой досмотр будет только в Филатовской больнице?

Валерий Вечорко: Я отвечаю за нее. Но, думаю, это необходимо во всех лечебных учреждениях. Во всяком случае, в обозримом будущем.

Ключевой вопрос

Личный вопрос уместен? Вы прививку против ковида сделали? Если сделали, то какую? Объявлена всеобщая вакцинация. Но постоянно идут разговоры о том, сколько процентов должно вакцинироваться, чтобы остановить пандемию.

Валерий Вечорко: На личные вопросы отвечать не всегда обязательно. Но все же. Наша страна тем и отличается, что когда чего-то нет, все требуют, чтобы это было. Не было вакцин, но были бесконечные разговоры о том, как она необходима. Когда появились вакцины, причем хочу еще раз заметить, что первую сделали именно мы, и это очень хорошая зарекомендовавшая себя вакцина "Спутник V", незаметны очереди на ее проведение.

Зато бесконечно спрашивают, какую вакцину прививать, стоит ли прививать. Так человек устроен. Тут ничего не поделаешь. И все-таки ваше мнение: прививки должны быть поголовными или нет?

Валерий Вечорко: Мы не однажды говорили, что популяционный иммунитет формируется в совокупности как искусственного, так и естественного. Это и переболевшие, и вакцинировавшиеся. Лично я болел. У меня еще есть естественный иммунитет. Но я сделаю вакцину, как только возникнет необходимость. Давать общие советы я бы не стал. Каждый решает это сам. Не случайно у нас в стране, и это не раз подчеркивалось, вакцинация - дело сугубо добровольное. И никаких препятствий, тем более увольнений тех, кто не привился, нет и, надеюсь, не будет. Но не могу не сказать. Я из тех, кто не только переболел, но и видел своими глазами, как проклятый вирус не просто мучил, но и уносил жизни. Потому будьте бдительны по отношению к собственному здоровью. Риск - дело благородное, но он непременно должен быть оправдан. Да, конечно, царь Соломон был прав. Все проходит, пройдет и это. Но в это время проходит и наша жизнь, и от нас во многом зависит, чтобы она не была мучительной, чтобы она не прерывалась раньше времени. А можно я воспользуюсь трибуной "Российской газеты" для того, чтобы сказать огромное спасибо всем сотрудникам нашей больницы. Да, нам всем было непросто! Преодоление ковида дается нелегко. Но, возможно, были бы иные результаты, если бы не такой умный, добрый, доброжелательный коллектив, как в нашей больнице. И такие возможности, которые нам предоставила Москва.

Один из вылеченных в вашей больнице пациентов, прошедший, как он признался, через жуткие муки ковида, узнав о том, что у нас будет встреча, прислал для вас СМС. Цитирую: "Добрый вечер, Вечорко! Сама ваша фамилия заставляет вас быть доброжелательным. Это очень важно во врачевании".

Коронавирус вторгся в нашу жизнь непрошенным гостем, но, тем не менее, многому нас научил. Например, пониманию, что есть службы, которые ни в коем случае нельзя оптимизировать, что должны быть определенные резервы в здравоохранении, которые позволили бы в непростые времена уделять внимание не только больным грозным, как коронавирус, заболеванием, но и другими недугами, так как их тоже никто не отменял. Что больше ценить надо наших близких и радоваться каждому часу, проведенному вместе. Что есть проблемы действительно большие, а есть, которые выведенного яйца не стоят. Научил многому нас COVID-19, и не смотря на глобальные усилия всего мира пока никуда не делся, а лишь затихает и мутирует. А потому давайте по-прежнему будем аккуратными и осторожными. Все опасности ковида мы еще пока не пережили.

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