Средиземное море потеряло рыб, птиц и черепах

Экологическая катастрофа произошла в Израиле. Прибрежные воды Средиземного моря оказались загрязнены нефтепродуктами. Погибли черепахи, морские птицы и даже один финвал. Выживших морских обитателей (а именно, черепах) спасали оригинальным, но действенным способом - кормили майонезом.

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Власти Израиля закрыли все средиземноморские пляжи на протяжении 170 километров. Причиной стало обнаруженное загрязнение прибрежных вод нефтепродуктами.

По словам местных властей, это одна из самых масштабных катастроф на море за последние десятилетия, в которой погибло много морских обитателей: черепахи, морские птицы и даже один финвал.

Отдельные морские обитатели выжили. На попечении сотрудников израильского национального центра спасения морских черепах в Мичморете оказались 11 морских животных. По словам экологов, когда черепах привезли в центр, они были целиком измазаны в гудроне, а их трахеи были заполнены смолой.

Чтобы удалить ядовитое вещество из дыхательных путей черепах, его «вымывают» с помощью майонеза. По словам представителя центра, жирный продукт «практически очищает систему и разрушает смолу». Ожидается, что процесс восстановления займет неделю или две, после чего черепах выпустят обратно в дикую природу, сообщает Polit.ru .

Источник загрязнения пока не установлен. Предполагается, что несколько танкеров по неосторожности или даже сознательно слили в море мазут. Как Тель-Авиву сообщили из Европейского агентства по безопасности морского судоходства, это могло произойти в 50 километрах от израильского побережья. Под подозрение попадают десять судов. Какое из них окажется виновником беды, покажет предстоящее исследование проб вылитого горючего.

Министерство охраны окружающей среды Израиля расследует причину разлива нефти. При этом израильский суд запретил публиковать все подробности расследования, в том числе название судна, которое предположительно разлило нефть, его маршрут и порты захода. Позже ассоциация израильских журналистов обратилась в суд с ходатайством об отмене судебного приказа.

Экологические бедствия случаются во всем мире, и это вызывает большую тревогу. Каждый раз невольными жертвами становится огромное количество беззащитных морских животных. А с учетом того, что обитателей фауны и так становится с каждым годом меньше, возникает резонный вопрос: а останутся ли вообще животные на нашей планете или мы из-за собственной халатности и потребительства их всех истребим?

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