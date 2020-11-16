Спрос на лекарства в России вырос в 15 раз

Спрос на лекарства в России с лета вырос в 15 раз, рассказал в эфире телеканала «Россия 1» министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Произошел резкий рост потребления — в 15 раз. В июне мы понимали и предполагали, предусмотрели наращивание объемов в два раза. Но, конечно же, никто не предполагал 15-кратного роста», — сказал министр.

По его словам, производители производители повысили производственные мощности. «Уже получаем информацию с мест, что ситуация улучшается», — заверил Мантуров.

С 1 июля 2020 года в России началась обязательная маркировка лекарств для защиты граждан от фальсификата. Спецметки на лекарствах дают возможность проверять легальность товаров через мобильное приложение «Честный знак».

В конце октября фармакологические компании, аптеки и дистрибьюторы сообщили, что из-за сбоев в системе мониторинга движения лекарств возникают проблемы с поставками медикаментов. Они заявили о «катастрофической неработоспособности» системы маркировки лекарств, которая приводит к тому, что участники рынка несут существенные издержки, а аптеки не могут обеспечить наличие минимального ассортимента.

24 октября Минпромторг временно перевел обязательную маркировку лекарств в «уведомительный» режим.

3 ноября премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое упрощает порядок маркировки лекарств в связи с повышенным спросом на медикаменты и эпидемиологической ситуацией из-за пандемии COVID-19.

До февраля 2021 года аптеки смогут продавать лекарства, не дожидаясь ответа от системы маркировки, а только введя туда информацию. Производители обязаны наносить коды на упаковки, а аптеки — сканировать их на кассе. Если в течение 15 минут ответ из системы не пришел, аптека может производить дальнейшие операции с лекарством.

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Polit.ru

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