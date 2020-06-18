Спектакль «Алиса» с Фрейндлих завершит акцию БДТ в поддержку врачей. Напомним, что в рамках акции артисты театра читали документальные тексты, которые были написаны медицинскими работниками в эпицентре борьбы с коронавирусом.

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Благотворительный онлайн-показ спектакля Андрея Могучего «Алиса», в главной роли которого сыграет народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, завершит 19 июня акцию #помогиврачам, стартовавшую месяц назад в Большом драмтеатре им. Г. А. Товстоногова при поддержке журнала «Театр». Собранные средства пойдут в поддержку НИИ Скорой помощи им. И. И. Джанелидзе, говорится в сообщении.

Благотворительный показ спектакля Андрея Могучего состоится только один раз, стоимость билета – от 100 рублей. «Пoкупая билет на спектакль, зрители пoддерживают НИИ Скoрoй пoмoщи им. И. И. Джанелидзе – все сoбранные с прoдажи билетoв деньги пoйдут на закупку тестoв на антитела к COVID-19, кoтoрые пoзвoлят врачам эффективнo и безoпаснo рабoтать с пациентами», – говорится в сообщении.

В рамках благотворительной акции артисты театра в течение всего дня читали документальные тексты, которые были написаны медицинскими работниками в эпицентре борьбы с коронавирусом. По итогам марафона было собрано почти 4 миллиона рублей, которые были переданы на закупку средств индивидуальной защиты для сотрудников НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе.

по инф. portal-kultura.ru

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