Создателю мультипликационного Чебурашки исполнилось 100 лет

Столетний юбилей отметил 30 августа создатель образа Чебурашки Леонид Шварцман.

Художник-мультипликатор родился в Минске, в 1948 году пришел работать на студию «Союзмультфильм».

В послужном списке Шварцмана также такие мультики, как «Котенок по имени Гав», «38 попугаев», «Золотая антилопа», «Аленький цветочек».

Чебурашка в исполнении Леонида Шварцмана получился потрясающий, недаромом полюбился многим детям и взрослым, и не только в России но и за рубежом:

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А создателю образа Чебурашки мы пожелаем прожить еще не один год!

По инф. rosbalt.ru

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