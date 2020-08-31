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Создателю мультипликационного Чебурашки исполнилось 100 лет
|По инф. rosbalt.ru
|31 Августа 2020 г.
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Столетний юбилей отметил 30 августа создатель образа Чебурашки Леонид Шварцман.
Художник-мультипликатор родился в Минске, в 1948 году пришел работать на студию «Союзмультфильм».
В послужном списке Шварцмана также такие мультики, как «Котенок по имени Гав», «38 попугаев», «Золотая антилопа», «Аленький цветочек».
Чебурашка в исполнении Леонида Шварцмана получился потрясающий, недаромом полюбился многим детям и взрослым, и не только в России но и за рубежом:
А создателю образа Чебурашки мы пожелаем прожить еще не один год!
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