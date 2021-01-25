Солистка Большого театра Беларуси даст концерт в честь Майи Кристалинской

В Большом театре Беларуси состоится концерт заслуженной артистки РБ Елены Сало, он будет посвящен Майе Кристалинской.

Время микширует многие творческие имена минувшего столетия. Но поклонники уникального мастерства советской артистки не забывают, что еще полвека назад многомиллионная страна практически единодушно признала Кристалинскую главной эстрадной певицей года, а исполненную ею песню "Нежность" из картины "Три тополя на Плющихе" до сих пор со слезами на глазах вспоминает старшее поколение. Вот почему предстоящий 9 февраля концерт в белорусской столице предоставит возможность воскресить музыкальное наследие любимой вокальной певицы.

Голос, утверждают музыкальные критики, проявляется у большинства исполнителей еще в детском возрасте. Вот и на талант Майи обратили внимание в хоре Дворца детей железнодорожников, руководителем которого был выдающийся композитор Исаак Дунаевский. Хотя будущая эстрадная звезда, признаются ее биографы, и не думала становиться профессиональной певицей. Слишком легко ей давались и другие увлечения юности. Она блистала своими успехами в математике и в литературе, а после окончания МАИ даже была приглашена ставить на крыло самолеты в КБ легендарного конструктора Александра Яковлева.

Но энергия творческого развития очень быстро расставила все по своим местам. Уже в 1957 году Майя становится лауреатом Московского международного фестиваля молодежи и студентов, на котором ее талант оценил Юрий Саульский. Чуть позже она исколесила всю страну с оркестром Олега Лундстрема, затем - с коллективом не менее прославленного Эдди Рознера.

Кстати, Елена Сало не спешит раскрывать все нюансы предстоящего концерта. Она просто очень хочет "подарить хорошие эмоции, воспоминания о чем-то дорогом и просто радостном ". Ее программа, сообщает агентство, является частью цикла концертов "Портреты". На вечере прозвучат песни "Старый клен", "А за окном - то дождь, то снег…", "Мосты", "Нежность".

"Все певцы учатся на примере своих коллег, наш музыкальный опыт создается из того, что мы слышим", - поделилась свои эмоциями популярная белорусская певица.

В детстве ее родители выписывали пластинки из Москвы и Ленинграда. "У меня возникало ощущение, что исполнители песен - мои родственники, потому что сердце моментально отвечало на слова, музыку и эмоции, заложенные в них. Не могу забыть голоса Георга Отса или Марка Бернеса", - вспоминает певица. Однако настоящим открытием, по ее словам, был для нее вокал Кристалинской, которая обладала "огромным театральным потенциалом и могла из любой композиции создать целый спектакль".

Она влюбилась в голос Кристалинской. "Было слышно, что это добрый, открытый, щедрый человек. А когда прочитала ее биографию, поняла, что это еще и мужественная женщина, которая за свою любовь к музыке боролась всю жизнь", - отметила Елена Сало, признавшись, что часто проникается судьбами своих героинь.

"Всегда смотрю на моих любимых певиц и понимаю, как многого нам не хватает в суете быстротекущей жизни", - добавляет артистка. "Хочется хоть ненадолго вернуться ко времени дворовых лавочек, где старики играли в домино, старушки поучали молодежь, а соседки болтали о том, какие делать на зиму закатки. То есть вспомнить обо всем хорошем, что мы порою теряем".

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