Сколько же денег вложила Россия в Белоруссию за 20 лет?

Власти РФ за последние 20 лет передали правительству Белоруссии около $109 млрд бюджетных денег, пишет «Новая газета».

Как уточняет издание, около $100 млрд из этой суммы были предоставлены Минску в качестве скидки на топливо, еще $9 млрд — госкредиты.

«Недавно Александр Лукашенко трогательно назвал Владимира Путина «своим единственным другом». Итого: больше $5 млрд за год «дружбы», — говорится в статье.

На втором месте оказалась Украина — на нее власти РФ потратили $100 млрд, утверждают авторы.

Кстати:

Отношения между РФ и Белоруссией россияне по большему счету оценивают позитивно или нейтрально. Называют их дружественными 23%, по 20% — хорошими, добрососедскими и нормальными, спокойными. Уменьшилась на 6 п. п. доля тех, кто характеризует отношения между государствами как прохладные (16%). Напряженными отношения назвали 11%, враждебными — лишь 1%.

По инф. rosbalt.ru

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