Сколько же денег вложила Россия в Белоруссию за 20 лет?

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Власти РФ за последние 20 лет передали правительству Белоруссии около $109 млрд бюджетных денег, пишет «Новая газета».
Как уточняет издание, около $100 млрд из этой суммы были предоставлены Минску в качестве скидки на топливо, еще $9 млрд — госкредиты.
«Недавно Александр Лукашенко трогательно назвал Владимира Путина «своим единственным другом». Итого: больше $5 млрд за год «дружбы», — говорится в статье.
На втором месте оказалась Украина — на нее власти РФ потратили $100 млрд, утверждают авторы.
Кстати:
Отношения между РФ и Белоруссией россияне по большему счету оценивают позитивно или нейтрально. Называют их дружественными 23%, по 20% — хорошими, добрососедскими и нормальными, спокойными. Уменьшилась на 6 п. п. доля тех, кто характеризует отношения между государствами как прохладные (16%). Напряженными отношения назвали 11%, враждебными — лишь 1%.
А вот что можно почитать о братской (все-таки!) Беларуси, которая переживает не самые простые времена после выборов - на нашем портале для бывших граждан СССР:
Согласно исследованиям ученых, сейчас планета горячее, чем в течение по крайней мере 12 тысяч лет, периода, охватывающего все развитие человеческой цивилизации. Ученые пришли к таким выводам, решив давнюю загадку, известную как «температурная головоломка голоцена».
На фоне непрекращающейся дискуссии вокруг последних событий вокруг оппозиции политологи сейчас говорят и о других ключевых персонах политики, в частности, о Сергее Собянине. В Москве по его распоряжению было отменено дистанционное обучение в школах, а также сняты некоторые другие «ковидные» ограничения, вызывавшие у горожан неподдельное раздражение.
Кажется, что российский рекламный рынок все активнее начинает эксплуатировать феминистскую повестку. На днях один из брендов полуфабрикатных продуктов запустил кампанию по рекламе пельменей со слоганом «Я не хочу готовить и не буду».
Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский считает, что необходимо прекратить поставки за рубеж вакцины от COVID-19, пока ее не хватает в России. Парламентарий опубликовал в соцсетях обращение, направленное министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.
За тысячелетия проживания в странах рассеяния евреи усвоили языки окружающих народов, порой меняя их для своих нужд – так появились, например, идиш и ладино (язык сефардов). Однако есть и обратные примеры. Например, еврейский по происхождению тайный язык хохумлойшен (другие названия – «лошен хохма» или «кохемер хохма»). Попав в Восточную Европу, это наречие стало языком организованной преступности.
Больница в Нарве оказалась в центре скандала из-за того, что в ней привился от коронавируса вакциной Pfizer генеральный консул РФ в Эстонии Юрий Грибков. Это произошло в обход установок о том, что на первом этапе вакцинации препарат ставят только людям из групп риска: медикам и постояльцам домов престарелых.
После разноса Путина правительство заморозило цены на сахар и подсолнечное масло. Но не успели мы порадоваться дешевым продуктам, как торговые сети начали жаловаться на возможную скорую нехватку этих товаров на своих складах, а производители взвыли оттого, что теперь им придется работать за меньшие деньги. Кроме того, активизировались спекулянты, которые покупают и придерживают продукты, надеясь после снятия ценовых ограничений продать их подороже.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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