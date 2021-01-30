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Сколько же денег вложила Россия в Белоруссию за 20 лет?

По инф. rosbalt.ru   
30 Января 2021 г.
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Власти РФ за последние 20 лет передали правительству Белоруссии около $109 млрд бюджетных денег, пишет «Новая газета».

Сколько же денег вложила Россия в Белоруссию за 20 лет?

Как уточняет издание, около $100 млрд из этой суммы были предоставлены Минску в качестве скидки на топливо, еще $9 млрд — госкредиты.

«Недавно Александр Лукашенко трогательно назвал Владимира Путина «своим единственным другом». Итого: больше $5 млрд за год «дружбы», — говорится в статье.

На втором месте оказалась Украина — на нее власти РФ потратили $100 млрд, утверждают авторы.

Кстати:

  • Отношения между РФ и Белоруссией россияне по большему счету оценивают позитивно или нейтрально. Называют их дружественными 23%, по 20% — хорошими, добрососедскими и нормальными, спокойными. Уменьшилась на 6 п. п. доля тех, кто характеризует отношения между государствами как прохладные (16%). Напряженными отношения назвали 11%, враждебными — лишь 1%.

А вот что можно почитать о братской (все-таки!) Беларуси, которая переживает не самые простые времена после выборов - на нашем портале для бывших граждан СССР:

По инф. rosbalt.ru

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