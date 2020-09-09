Лукашенко не исключил повторения «белорусского сценария» в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил российских журналистов, которые приехали к нему на интервью в Минск.

По словам Лукашенко, захлестнувшие Белоруссию массовые протесты могут легко перекинуться и на Россию, сообщил журналист «Первого канала» Антон Верницкий в своем Telegram-канале.

«Лукашенко о белорусских протестах: Не думайте, что подобное не может произойти в России», — гласит цитата в изложении Верницкого.

Политик подчеркнул также, что за оппозиционными Telegram-каналами в Белоруссии стоят США, именно через эти каналы координируются протесты.

Конечной целью США является Россия, поэтому на событиях в Белоруссии они не остановятся, добавил Лукашенко.

«Мы знаем, кто стоит за всеми этими телеграм-каналами. Это американцы. Мы все должны понимать, что сейчас дело не в Беларуси. У них главная цель — Россия! Поэтому вы не расслабляйтесь!» — заключил он.

Ранее Лукашенко выразил готовность к дальнейшей интеграции с Россией в рамках Союзного государства, но призвал для начала наладить работу уже существующих институтов. При этом он наотрез отказался от диалога с Координационным советом оппозиции, потому что они хотят разорвать все связи с Россией и «уничтожить все промышленные предприятия».

По инф. rosbalt.ru

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Также Александр Лукашенко ответил на вопрос журналистов об избиениях белорусскими силовиками протестующих в Минске. По словам действующего президента Белоруссии, омоновцев упрекать нельзя, «потому что они защитили свою страну от блицкрига».

Слова Лукашенко передал сотрудник ВГТРК Евгений Рожков — он принимал участие в интервью.

«По поводу избиений, конечно, тоже спрашивали, что это было, избивали в том числе журналистов. Он сказал, что это были первые горячие эмоции того времени. Омоновцев тут нельзя упрекать, по его словам, потому что они защитили страну от блицкрига», — сказал Рожков.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы и в тот же день начались массовые протесты. За несколько дней в стране задержали около 8 тыс. человек. В МВД жаловались, что изоляторы переполнены, в больницы обратились сотни раненых, избитых правоохранителями или пострадавших от резиновых пуль или светошумовых гранат. Несмотря на протесты, ЦИК объявил, что Лукашенко набрал больше 80% и признал его президентом.

19 августа страны-члены Евросоюза провели экстренный саммит, по результатам которого они приняли решение о непризнании результатов выборов президента Беларуси. ЕС также анонсировал санкции против белорусских чиновников за разгон протестующих и нелегитимные президентские выборы. О непризнании итогов белорусских выборов заявляли Литва, Великобритания, Канада, Ирландия, Латвия, Эстония.

Polit.ru

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