Скандалы в РПЦ: роскошный «дворец патриарха» и гей-лобби среди церковников

Сотрудница Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина, рассказавшая президенту РФ Владимиру Путину о низких зарплатах ученых, шокирована скандалом, который вызвали ее...
Сразу два скандалы коснулись на этой неделе Российской православной церкви. Сперва журналисты обнаружили под Геленджиком якобы личную дачу патриарха Кирилла стоимостью порядка 22 миллиардов, а затем бывший протоиерей рассказал о гей-лобби среди церковников. Рассказываем подробнее.
Об этом говорится в расследовании портала Readovka. Журналисты выяснили, что формальным собственником резиденции является Российская Федерация, но тут не все так просто.
«Изначально к нам попали документы, которые подтверждают, что там должен быть духовный центр, но по факту духовного центра там никогда не было и это здание эксплуатировалось исключительно в личных целях патриарха Кирилла», — рассказала один из авторов расследования Анастасия Милюкова.
По ее словам, объект охраняется сотрудниками Федеральной службы охраны и сотрудниками местных правоохранительных органов. Об интерьере «дворца», по словам Милюковой, портал расскажет в ближайшее время.
«Могу сказать, что там интерьер не уступает интерьеру „дворца Путина“, там примерно все так же дорого-богато», — сказала журналистка.
Ранее СМИ рассказывали, что рядом с так называемым «дворцом Путина» на мысе Идокопас около Геленджика размещены охраняемые усадьбы, участки и другие объекты недвижимости, которые принадлежат людям из ближайшего окружения главы государства.
Напомним, в январе 2020 года команда оппозиционного политика Алексея Навального выпустила фильм «Дворец для Путина. История самой большой взятки». В нем утверждалось, что под Геленджиком для президента построен «дворец» ценой в 100 млрд рублей.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, а затем и сам Путин заявили, что ни президенту, ни его родственникам «дворец» не принадлежит, но назвать собственника отказались.
Позднее бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что территория принадлежит ему и на ней строится апарт-отель. К настоящему моменту фильм посмотрели более 113 млн раз.
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А теперь - к другому скандалу в РПЦ. Бывший протоиерей Александр Усатов опубликовал статью, в которой заявил, что митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий якобы постоянно унижал его и даже угрожал.
Со слов Усатова, Меркурий знал о его нетрадиционной ориентации. Также бывший священник пояснил, что был вынужден покинуть Россию из-за сложившейся ситуации и только потом он решился на каминг-аут. По словам Усатова, в РПЦ существует «гей-лобби и возможности сделать легкую карьеру, пройдя через архиерейскую постель».
Обвинения Усатова прокомментировали в самой епархии. По словам пресс-секретаря митрополита Игоря Петровского, если бы в епархии знали о «тайне» священника, «он давно лишился бы сана».
«Священника гомосексуалиста давно бы попросили снять крест, если он не в состоянии надеть штаны, — пояснил „Подъему“ Петровский. — Ведь Усатов хлопнул церковной дверью, заявив, что его разрыв носит сугубо интеллектуальный характер. Ежемесячно писал какие-то пасквили в адрес церкви. И вот сейчас мы увидели, что причина ухода была в процессах, которые происходили не в его голове, а гораздо ниже».
По мнению собеседника издания "Подъем", заявление Усатова «предсказуемо и долгожданно».
«Чтобы пребывать на иждивении гей-сообщества, объект субсидий должен заинтересовать их каким-то ярким „каминг-аутом“», — считает Петровский.
Добавим, что Александр Усатов до 25 марта 2020 года служил в соборе Рождества Пресвятой Богородицы Ростова-на-Дону, возглавлял образовательный центр и преподавал богословие в Донской духовной семинарии. В апреле прошлого года священник опубликовал манифест, где рассказывал о разочаровании в РПЦ и утрате веры. После публикации, по словам Усатова, ему начали угрожать. Бывший священник спустя месяц связался с гей-активистами из Нидерландов и покинул Россию.
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