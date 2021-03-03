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Скандалы в РПЦ: роскошный «дворец патриарха» и гей-лобби среди церковников
По инф. rosbalt.ru   
03 Марта 2021 г.
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Сразу два скандалы коснулись на этой неделе Российской православной церкви. Сперва журналисты обнаружили под Геленджиком якобы личную дачу патриарха Кирилла стоимостью порядка 22 миллиардов, а затем бывший протоиерей рассказал о гей-лобби среди церковников. Рассказываем подробнее.

«Дворец Патриарха» под Геленджиком: дорого-богато

Об этом говорится в расследовании портала Readovka. Журналисты выяснили, что формальным собственником резиденции является Российская Федерация, но тут не все так просто.

«Изначально к нам попали документы, которые подтверждают, что там должен быть духовный центр, но по факту духовного центра там никогда не было и это здание эксплуатировалось исключительно в личных целях патриарха Кирилла», — рассказала один из авторов расследования Анастасия Милюкова.

По ее словам, объект охраняется сотрудниками Федеральной службы охраны и сотрудниками местных правоохранительных органов. Об интерьере «дворца», по словам Милюковой, портал расскажет в ближайшее время.

«Могу сказать, что там интерьер не уступает интерьеру „дворца Путина“, там примерно все так же дорого-богато», — сказала журналистка.

Ранее СМИ рассказывали, что рядом с так называемым «дворцом Путина» на мысе Идокопас около Геленджика размещены охраняемые усадьбы, участки и другие объекты недвижимости, которые принадлежат людям из ближайшего окружения главы государства.

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Напомним, в январе 2020 года команда оппозиционного политика Алексея Навального выпустила фильм «Дворец для Путина. История самой большой взятки». В нем утверждалось, что под Геленджиком для президента построен «дворец» ценой в 100 млрд рублей.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, а затем и сам Путин заявили, что ни президенту, ни его родственникам «дворец» не принадлежит, но назвать собственника отказались.

Позднее бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что территория принадлежит ему и на ней строится апарт-отель. К настоящему моменту фильм посмотрели более 113 млн раз.

***

А теперь - к другому скандалу в РПЦ. Бывший протоиерей Александр Усатов опубликовал статью, в которой заявил, что митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий якобы постоянно унижал его и даже угрожал.

Со слов Усатова, Меркурий знал о его нетрадиционной ориентации. Также бывший священник пояснил, что был вынужден покинуть Россию из-за сложившейся ситуации и только потом он решился на каминг-аут. По словам Усатова, в РПЦ существует «гей-лобби и возможности сделать легкую карьеру, пройдя через архиерейскую постель».

Обвинения Усатова прокомментировали в самой епархии. По словам пресс-секретаря митрополита Игоря Петровского, если бы в епархии знали о «тайне» священника, «он давно лишился бы сана».

«Священника гомосексуалиста давно бы попросили снять крест, если он не в состоянии надеть штаны, — пояснил „Подъему“ Петровский. — Ведь Усатов хлопнул церковной дверью, заявив, что его разрыв носит сугубо интеллектуальный характер. Ежемесячно писал какие-то пасквили в адрес церкви. И вот сейчас мы увидели, что причина ухода была в процессах, которые происходили не в его голове, а гораздо ниже».

По мнению собеседника издания "Подъем", заявление Усатова «предсказуемо и долгожданно».

«Чтобы пребывать на иждивении гей-сообщества, объект субсидий должен заинтересовать их каким-то ярким „каминг-аутом“», — считает Петровский.

Добавим, что Александр Усатов до 25 марта 2020 года служил в соборе Рождества Пресвятой Богородицы Ростова-на-Дону, возглавлял образовательный центр и преподавал богословие в Донской духовной семинарии. В апреле прошлого года священник опубликовал манифест, где рассказывал о разочаровании в РПЦ и утрате веры. После публикации, по словам Усатова, ему начали угрожать. Бывший священник спустя месяц связался с гей-активистами из Нидерландов и покинул Россию.

После всех последних скандалов, сотрясающих лоно церкви, невольно задумаешься о том, остались ли среди духовенства чистые и искренние священники, которым нет дела до материальных благ. Увы, оказывается, что служители РПЦ - в точности такие же люди, как и все, и так же грешат, причем порою перегибают все границы. Об этом и не только - наши следующие заголовки.

По инф. rosbalt.ru

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