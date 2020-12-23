Мордовского «батюшку» арестовали за изнасилования и пытки детей

Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Главным персонажем Людмилы Мызниковой стала Оксана из легендарной картины «Вечера на хуторе близ Диканьки». После этого фильма начинающая актриса получила небывалую славу, но повторить ошеломляющий успех так и не...
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
Бывший настоятель православной церкви из села в Чамзинском районе Мордовии отправлен на два месяца под стражу по уголовному делу о побоях и сексуальном насилии над детишками.
О задержании священника-педофила стало известно 20 декабря.
«Батюшка» подозревается в том, что с 1996 года систематически избивал своих шестерых детей — родных и усыновленных и удочеренных. По тому же уголовному делу проходит его супруга; всего в семье росли 12 детей, информирует Следственный комитет.
Несовершеннолетних «воспитывали», в частности, лишая пищи и сна. Одну из приемных дочерей священнослужитель Русской православной церкви (РПЦ) дважды изнасиловал — в шесть и в 13 лет. Подробнее об этой жуткой истории — здесь.
Реакция РПЦ на скандал с духовным лицом не приводится.
К сожалению, мы не можем быть уверены в святости никого из живущих, несмотря на статусы и саны. Церковники тоже люди, и среди них, как показывает опыт, также встречаются педофилы... Подтверждение этому - случай в Якутии. Там в конце прошлого года суд приговорил к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима экс-директора Свято-Иннокетьевской православной гимназии иеромонаха Мелетия (Ткаченко). Его признали виновным в 87 эпизодах сексуального насилия над детьми, не достигшими 14 лет.
Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн посоветовал россиянам в течение предстоящих новогодних праздников не злоупотреблять алкоголем, больше двигаться и получать новые впечатления.
Второй Кассационный суд согласился с отказом в выплате компенсации в 2 млрд рублей родственникам жертв разбившегося самолета Ту-154 Минобороны РФ. Напомним, в этом самолете летел ансамбль Александрова и знаменитый врач Елизавета Глинка...
Из-за карантина для многих наступили сложные времена, в том числе и для артистов. Не так давно в прессе появилась информация о том, что известный исполнитель Стас Михайлов перестал выплачивать зарплату своим сотрудникам.
Школьник пожаловался президенту России на ужасные условия, в которых пребывает его семья после массового уничтожения домов пожаром на Театральном спуске в 2017 году. Чиновники же, по словам матери мальчика Анны Антошиной, пригрозили отобрать у нее ребенка.
Депутаты Госдумы 22 декабря в третьем, окончательном чтении приняли законопроект о создании частных медицинских вытрезвителей. (Таким образом, решение уже принято окончательно. Так что все будет как в былые времена... прим. МГ.)
Культурный год приближается к своему завершению, но ему ещё есть, чем нас удивить. Сегодня мы предлагаем вам взглянуть на приключения бравых «Мушкетёров», окунуться в детективные расследования «Эраста Фандорина» и проникнуться многогранным звучанием гитарной музыки.
Некоторые люди старшего возраста нуждаются в уходе, который не всегда может обеспечить им семья, или просто вообще остался человек один и ему необходимо, чтобы в помощь всегда был кто-нибудь рядом. Как выход в такой ситуации – оформить пожилого человека в пансионат для престарелых. Это краткий ответ на вопрос, для чего нужны пансионаты. А что такое пансионат для престарелых?
Популярный музыкант и продюсер Сергей Шнуров рассказал, сколько стоит его выступление на новогоднем корпоративе. По его словам, он не заметил снижение спроса на участие в праздничных мероприятиях из-за пандемии.
В магазин хоть не ходи – цены растут как на дрожжах и когда-то весомая тысяча рублей, на которую довольно много чего можно было купить, стала в своих возможностях гораздо меньше. Посмотрев в сумку после покупок на эту денежку можно даже расстроиться. С работой сейчас не у всех гладко: кто-то лишается своего места, кому-то урезают зарплату. В общем, жилось и так у нас нелегко, а стало еще сложнее. Нам, пенсионерам, проще в том плане, что есть госпособие. Хоть небольшое, но, согласитесь, стабильное. А вот за детей-внуков очень тревожно. Как их покачает на волнах этого кризиса? Скоро ли сможет государство восстановить экономику? Не разрушится ли она еще сильнее, ведь новый вид коронавирусной инфекции взял старт?
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.