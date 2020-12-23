Мордовского «батюшку» арестовали за изнасилования и пытки детей

Бывший настоятель православной церкви из села в Чамзинском районе Мордовии отправлен на два месяца под стражу по уголовному делу о побоях и сексуальном насилии над детишками.

О задержании священника-педофила стало известно 20 декабря.

«Батюшка» подозревается в том, что с 1996 года систематически избивал своих шестерых детей — родных и усыновленных и удочеренных. По тому же уголовному делу проходит его супруга; всего в семье росли 12 детей, информирует Следственный комитет.

Несовершеннолетних «воспитывали», в частности, лишая пищи и сна. Одну из приемных дочерей священнослужитель Русской православной церкви (РПЦ) дважды изнасиловал — в шесть и в 13 лет. Подробнее об этой жуткой истории — здесь.

Реакция РПЦ на скандал с духовным лицом не приводится.

К сожалению, мы не можем быть уверены в святости никого из живущих, несмотря на статусы и саны. Церковники тоже люди, и среди них, как показывает опыт, также встречаются педофилы... Подтверждение этому - случай в Якутии. Там в конце прошлого года суд приговорил к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима экс-директора Свято-Иннокетьевской православной гимназии иеромонаха Мелетия (Ткаченко). Его признали виновным в 87 эпизодах сексуального насилия над детьми, не достигшими 14 лет.

По инф. rosbalt.ru

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