Скандал в алтайском ковидном госпитале — с пациентами обращаются по-скотски!

Стало известно, в каких условиях лечат коронавирусных больных в горбольнице Новоалтайска. Одну из пациенток привязали к кровати и не давали ей ни еды, ни воды. Правда, в больнице потом сказали, что эта мера была вынужденная. Но как знать, недаром пациенты про себя называют это место «долиной смерти».



По версии СК РФ, в декабре сотрудники горбольницы Новоалтайска не обеспечили ненадлежащее оказание услуг и незаконно лишили свободы нескольких пациентов.

Как передает «Банкфакс», о происходящем сообщил депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов, которому показали рассказ местной жительницы в соцсети — она пожаловалась на условия содержания пациентов в больнице. По словам девушки, 24 декабря ее 86-летнюю бабушку госпитализировали в «красную зону» горбольницы Новоалтайска с диагнозом COVID-19. На следующий день бабушка перестала брать трубку, а связаться с лечащим врачом было невозможно. Позже в ту же больницу увезли и мать девушки.

Дочь пенсионерки, по счастью попавшая в ту же больницу, смогла навестить мать, и была шокирована ее состоянием. Пожилая женщина лежала с посиневшими губами и ногтями, у нее была спутанная речь и нарушена координация движений. Находившаяся на соседней койке женщина была привязана к кровати. Позже родственники выяснили, что их бабушку предположительно тоже привязывали, не поили и не кормили двое суток.

«Санитарка подносила бутылку один раз. Бабушка сказала, что не может из нее пить, тем более, лежа. Попросила стаканчик — в итоге отказ! Пролила мимо рта и ушла!» — рассказала внучка пенсионерки. В итоге мать девушки настояла, чтобы их перевели на другой этаж, где таких методов «лечения» не применяют. «Также без показаний моей бабушке был установлен катетер. Хотя она самостоятельно могла ходить в туалет», — рассказала горожанка.

В больнице заявили, что родственники исказили информацию. Заместитель главврача по медицинской части Наталья Дуга сообщила, что привязать к кровати женщину пришлось «из-за ярко выраженной деменции и неоднократных попыток покинуть палату». «Эту бабушку к нам привезли из психдиспансера, и ее приходилось ловить по коридорам, поэтому на время ее привязали к кровати. Никаких издевательств по отношению к ней не было, ей требовалось лечение. Мы поступаем так не от хорошей жизни, а потому, что так будет лучше для пациентов с таким заболеванием», — сказала замглавврача.

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По инф. rosbalt.ru

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