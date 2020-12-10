«Лежим как бомжи»: ростовчанка сбежала из ковидного госпиталя из-за жутких условий

Заболевшая коронавирусом жительница Ростова-на-Дону предпочла лечиться на дому, увидя своими глазами местное ковидное отделение на Социалистической, 160.

Как рассказала женщина местным СМИ, в больницу ее привезли на машине с выключенной печкой 3 декабря. Из лекарственных препаратов в медучреждении нашлись только таблетки парацетамола.

За сутки пациентке сделали один укол и дали две таблетки, чтобы сбить температуру. Однако в палате было холодно из-за разбитого окна, поэтому температура и насморк только усилились.

По словам ростовчанки, палату освещала одна единственная лампочка, а одежду пациенты развешивали на гвозди, вбитые в стену.

«Унитазы старые, сломанные, там много чего и это через дорогу от администрации. Лекарств нет, все несите сами. Лежим как бомжи. Это как нужно ненавидеть своих жителей?» — возмутилась она.

Не выдержав таких условия, женщина подписала бумаги у врача и уехала домой под свою ответственность.

По инф. rosbalt.ru

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