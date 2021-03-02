Синоптик рассказал, каким регионам в марте ждать долгих снегопадов

В ряде регионов России в марте ожидается большое количество осадков, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Прежде всего, речь о Сибири и северо-западе европейской части России.

«Поволжье, Южный Урал, юг Западной Сибири (Омская, Новосибирская и Алтайский край) прогнозируется избыток осадков», — отметил он.

Такая же погода ожидается на северо-западе европейской части России вплоть до Подмосковья, в Бурятии и Забайкальском крае, на юге Иркутской области и на Чукотке.

Ранее академик РАН, научный руководитель Южного научного центра РАН Геннадий Матишов заявил, что человечество ждет не глобальное потепление, а малый ледниковый период. Он объяснил, что «климат цикличен» — это зависит от солнечной активности.

«Мы движемся к малому ледниковому периоду. Но наступит он через тысячи лет», — отметил он.

Кстати:

По-весеннему теплая погода установится в Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях в начале марта.

Еще о причудах погоды и климата — по ссылке.

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По инф. rosbalt.ru

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