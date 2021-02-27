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Сипотики: погода в начале марта погода удивит сибиряков
|По инф. Российской газеты
|27 Февраля 2021 г.
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По-весеннему теплая погода установится в Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях в начале марта. О превышении климатической нормы на 8-10 градусов рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Самые густонаселенные регионы азиатской части России ожидают позитивные перемены. Там настоящая „холодина“ сейчас, другого слова не подобрать. Но в первые два дня марта погода удивит», — цитирует метеоролога ТАСС.
Сейчас же в четырех регионах Сибирского федерального округа аномально холодно: по ночам воздух остывает до -30 градусов, что ниже нормы на 12 градусов. Март начнется с приемлемых 8-15 градусов мороза в темное время суток. Днем: от -5 до 0 градусов.
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