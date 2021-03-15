Сиделка выпила и дважды избила блокадницу

Найти хорошую сиделку - задача не из легких. Порой может попасться такая, что не только ухаживать не будет, но и ненароком прибьет. Или попытается.
В Петербурге вновь госпитализировали 98-летнюю пенсионерку, которую несколько дней назад избила сиделка. Сейчас пожилая женщина в реанимации, сообщает волонтерская организация «Добродомик», которая оказывает помощь пенсионерке.
Состояние пострадавшей оценивается как стабильное, ситуацию взял под контроль главный врач. Волонтеры передали для пенсионерке воду и необходимые вещи.
Напомним, несколько дней назад в больницу попала пожилая женщина, врачи сразу определили — пенсионерка была избита. Оказалось, что сотрясение мозга и другие травмы пострадавшая получила от своей сиделки — помощница по дому была пьяна и в плохом настроении.
Неизвестно, чем закончилась бы эта история, но пожилую женщину спасли соседи: услышав крики из квартиры, они вызвали полицию. Сейчас сиделка арестована, в обстоятельствах случившегося разбираются следователи, ну, а пожилой женщине помогают волонтеры.
Они собираются сделать в квартире блокадницы ремонт, купить пенсионерке слуховой аппарат и ряд других приборов, которые существенно облегчат ей жизнь.
А вот о каких других историях мы рассказывали в связи с поднятой темой:
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