Сиделка выпила и дважды избила блокадницу

ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Вакцинация от коронавируса среди пожилых: пан или пропал?
2021-03-03-14-22-02
Во всем мире не перестают происходить смертельные случаи среди пожилых людей после вакцинации от коронавируса. Это, мягко говоря, пугает, хотя нам и говорят о том, что люди умирают не из-за вакцины, а сопутствующих заболеваний. Прививаться в связи с этим многие не спешат - почти половина россиян...
Как меня лечили от ковида
2021-02-25-23-27-46
Не удалось мне избежать коварного ковида – подцепил я все же эту заразу! И это несмотря на то, что чуть ли не с самого начала пандемии очень редко выходил из дома. Дети порой приносили продукты и все необходимое, оставляя все это перед дверью. Один раз даже воспользовался услугами курьера. И все же не...
Полицейские не приехали на вызов в квартиру, где несколько часов убивали девушку
2021-02-25-14-20-15
В Кемерово двое полицейских, которые могли предотвратить убийство девушки, стали фигурантами уголовного дела о халатности. Они фактически проигнорировали сообщения о драке в квартире, в результате которой 23-летнюю Веру Пехтелеву убил ее бывший парень Владислав...
Чудовищно: Многодетная мать раздела детей и бросила их умирать в лесу
2021-02-15-01-32-22
Настоящая трагедия едва не разыгралась в Новой Москве. Мать бросила троих своих детей замерзать в лесу. Она раздела их догола и бросила в снег. Двум мальчикам этой горе-родительницы 10 лет и 2,5 года, а девочке - всего 11 месяцев. Что заставило женщину решиться на такой...
В Москве обломки фасада дома расплющили машину пенсионера
2021-03-09-03-14-32
  В центре столицы на днях произошло серьезное ЧП – часть фасада обрушилась на автомобиль пенсионера в двух шагах от детской площадки. Дом этот отремонтировали всего год назад. Глава столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин винит со всем Сергея Собянина. Но так ли виноват московский...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Сиделка выпила и дважды избила блокадницу
Вера Черенева, Российская газета   
15 Марта 2021 г.
Изменить размер шрифта

Найти хорошую сиделку - задача не из легких. Порой может попасться такая, что не только ухаживать не будет, но и ненароком прибьет. Или попытается.

В Петербурге избитая сиделкой блокадница вновь попала в больницу

В Петербурге вновь госпитализировали 98-летнюю пенсионерку, которую несколько дней назад избила сиделка. Сейчас пожилая женщина в реанимации, сообщает волонтерская организация «Добродомик», которая оказывает помощь пенсионерке.

Состояние пострадавшей оценивается как стабильное, ситуацию взял под контроль главный врач. Волонтеры передали для пенсионерке воду и необходимые вещи.

Напомним, несколько дней назад в больницу попала пожилая женщина, врачи сразу определили — пенсионерка была избита. Оказалось, что сотрясение мозга и другие травмы пострадавшая получила от своей сиделки — помощница по дому была пьяна и в плохом настроении.

Неизвестно, чем закончилась бы эта история, но пожилую женщину спасли соседи: услышав крики из квартиры, они вызвали полицию. Сейчас сиделка арестована, в обстоятельствах случившегося разбираются следователи, ну, а пожилой женщине помогают волонтеры.

Они собираются сделать в квартире блокадницы ремонт, купить пенсионерке слуховой аппарат и ряд других приборов, которые существенно облегчат ей жизнь.

А вот о каких других историях мы рассказывали в связи с поднятой темой:

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 