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Квартиру 90-летнего пенсионера в Москве помогла обокрасть его сиделка

По инф. Российской газеты   
04 Декабря 2020 г.
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На пожилого человека совершили разбойное нападение по наводке. Двое неизвестных в масках путем подбора ключей проникли в квартиру 90-летнего пенсионера на Новослободской улице. Угрожая ножом, они отобрали его сбережения и скрылись.

Квартиру 90-летнего пенсионера в Москве помогла обокрасть его сиделка

Сотрудники уголовного розыска на улице Юных Ленинцев задержали подозреваемых — 21 и 25-летнего приезжих мужчин, а также 38-летнюю приезжую женщину. Эта женщина работала сиделкой у пенсионера. О имеющихся у него деньгах она сообщила мужчинам, с которыми проживала в одной квартире. Она сделала слепок с ключа от квартиры пенсионера и рассказала, что пациент хранит свои сбережения под матрасом, на котором он лежит в кровати.

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Изготовив ключ, двое злоумышленников ночью проникли в квартиру пожилого человека и отобрали деньги. Материальный ущерб составил 50 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Поучительная история, которая лишний раз подтверждает, что выбирать сиделок (да и нянь для внуков) нужно очень тщательно, по рекомендации.

А вот еще несколько историй в доказательство этого:

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