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Сиделка из Узбекистана призналась в убийстве пенсионерки
По инф. rosbalt.ru   
23 Января 2021 г.
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Поздно вечером в среду, 20 января, жители многоэтажки в Угловом переулке, что недалеко от Савеловского вокзала Москвы, нашли тело 82-летней соседки. Позже выяснилось, что расправилась с пенсионеркой не кто иная, как ее сиделка.

Сиделка из Узбекистана призналась в убийстве пенсионерки

Соседи вызвали скорую, но врачи лишь зафиксировали смерть. Позже криминалисты установили причину – ножевое ранение в шею. Спустя несколько часов по подозрению в убийстве была задержана сиделка, 31-летняя Гульчехра Айдарова. В тот же день женщина признала вину.

Уроженка Киргизии вместе со своими родными — сестрой и племянником — жила в квартире в Угловом переулке, все приезжие ухаживали за пожилой женщиной.

По данным издания, пенсионерка была библиографом и переводчиком с английского языка, всю жизнь отработала в библиотеке иностранной литературы им. Рудомино.

В последнее время женщина уже не ходила и не могла ухаживать за собой самостоятельно. Тогда дочь погибшей наняла ей сиделок. По словам соседей, те не выводили пенсионерку на прогулки.

Родная сестра подозреваемой сообщила следователям, что та на родине в Джалал-Абадском районе Киргизии состояла на учете в психдиспансере. Никто из московских соседей киргизки не заподозрил неладное — она была тихой и скромной женщиной и впечатление душевнобольной не производила. При этом соседи смогли припомнить необычную особенность у подозреваемой — в лифт с жильцами дома она никогда не заходила.

Поучительная история, которая лишний раз подтверждает, что выбирать сиделок (да и нянь для внуков) нужно очень тщательно, по рекомендации.

А вот еще несколько историй в доказательство этого:

По инф. rosbalt.ru

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