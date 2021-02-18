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Швырнуть сынишку с балкона: как это возможно?!
По инф. Российской газеты   
18 Февраля 2021 г.
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Кошмарный случай произошел в Тверской области - 31-летний мужчина выбросил своего пятилетнего ребенка с балкона третьего этажа. Мальчик упал на козырек магазина в снег, остался жив, но получил ушиб шеи.

Под Тверью завели дело о выброшенном с балкона ребенке

Инцидент произошел 17 февраля. Как выяснило следствие, отец находился в состоянии наркотического опьянения.

— Преступные действия, направленные на лишение жизни малолетнего, мужчина не довел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку ребенок упал на козырек магазина, — рассказала официальный представитель следственного управления СК РФ по Тверской области Валерия Павлова.

Торжокский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. Назначены экспертизы.

В следственном управлении также сообщили, что подразделение полиции по делам несовершеннолетних и торжокский центр соцподдержки населения проведут проверку социально-бытовых условий, в которых живет семья. Кроме того, следствие намерено поставить вопрос о лишении отца мальчика родительских прав.

Нет, родительская жестокость в последнее время превосходит все возможные границы. Родители относятся к детям как к вещам: морят голодом, выбрасывают на улицу, могут убить из-за пустяков. А ведь за каждым таким случаем стоят покалеченные детские судьбы. И вот наши заголовки об этом:

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