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Кошмарный случай произошел в Тверской области - 31-летний мужчина выбросил своего пятилетнего ребенка с балкона третьего этажа. Мальчик упал на козырек магазина в снег, остался жив, но получил ушиб шеи.
Инцидент произошел 17 февраля. Как выяснило следствие, отец находился в состоянии наркотического опьянения.
— Преступные действия, направленные на лишение жизни малолетнего, мужчина не довел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку ребенок упал на козырек магазина, — рассказала официальный представитель следственного управления СК РФ по Тверской области Валерия Павлова.
Торжокский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. Назначены экспертизы.
В следственном управлении также сообщили, что подразделение полиции по делам несовершеннолетних и торжокский центр соцподдержки населения проведут проверку социально-бытовых условий, в которых живет семья. Кроме того, следствие намерено поставить вопрос о лишении отца мальчика родительских прав.
Нет, родительская жестокость в последнее время превосходит все возможные границы. Родители относятся к детям как к вещам: морят голодом, выбрасывают на улицу, могут убить из-за пустяков. А ведь за каждым таким случаем стоят покалеченные детские судьбы. И вот наши заголовки об этом:
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Швырнуть сынишку с балкона: как это возможно?!
Кошмарный случай произошел в Тверской области - 31-летний мужчина выбросил своего пятилетнего ребенка с балкона третьего этажа. Мальчик упал на козырек магазина в снег, остался жив, но получил ушиб шеи.
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