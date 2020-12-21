Шестилетняя девчушка стала одним из самых высокооплачиваемых блогеров в мире!

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Американский Forbes составил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров. Шестилетняя россиянка Анастасия Радзинская попала в топ-10, заработав $18,5 млн.
Анастасия Радзинская вместе с отцом ведут несколько YouTube-каналов, на них подписаны 190,6 млн человек У основного канала девочки — Like Nastya — 65,8 млн подписчиков.
В своих видео девочка с отцом играет в Lego, занимается домашними делами и даже рассказывает о вирусах.
Анастасия Радзинская родилась в Краснодаре, при рождении у нее диагностировали детский церебральный паралич (ДЦП). Медики утверждали, что ребенок не сможет ходить и говорить. Но работа над болезнью помогла девочке забыть о диагнозе. В числе методов терапии была работа на камеру. Таким образом Радзинская училась взаимодействовать с миром. В 2018 году семья переехала во Флориду.
По данным Forbes, бренды Legoland и Dannon «тратят шестизначные суммы» за сотрудничество с юным блогером.
Радзинская попадает в список Forbes второй год подряд. В 2019-м она заняла третье место с доходом $18 млн за год. Тогда на нее были подписаны в общей сложности более 107 млн человек, ее видео посмотрели 42 млрд раз.
Лидером списка Forbes третий год подряд остается девятилетний Райан Каджи, который делает обзоры игрушек. Его доход оценили в $29,5 млн. Второе место занял американский блогер Джимми Дональдсон (Mr. Beast), заработавший $24 млн.
Дети, которые помогают родителям зарабатывать, это мечта многих семейных пар. Только вот есть в этом вопросе и этическая сторона - не лишает ли это ребенка детства? Так ли хорошо постоянно быть под прицелом камеры? Ответ у каждого тут, наверное, будет свой. Впрочем, возможно, детям это и нравится, ведь некоторые из них, например, как москвичка Алина Якупова, занимаются модельным бизнесом почти с пеленок. И родители тоже получают от этого неплохие доходы. А как вы к этому относитесь, дорогие читатели? Что думаете на этот счет?
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Люди начали украшать свои жилища коврами еще две с половиной тысячи лет назад, и до сих пор эти напольные покрытия пользуются спросом. Все потому, что ковер – это вещь многофункциональная: он утепляет пол, поглощает громкие звуки и украшает интерьер. Сегодня ковровые изделия изготавливаются из самых разнообразных материалов, от шелка до синтетики, и каждый вид имеет свои особенности. Причем благодаря современным технологиям ковры из синтетических материалов практически ничем не уступают натуральным и даже имеют некоторые преимущества, в том числе и доступную стоимость. В последнее время очень популярны ковры из вискозы в Санкт-Петербурге и не только, поэтому рассмотрим поближе, в чем заключаются их плюсы и минусы.
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Сфера казино в Перу стало одной из главных отраслей, поддерживающих экономику страны. Пандемия коронавируса привела к тому, что правительство приняло решение закрыть игорные залы до улучшения эпидемиологической ситуации. Однако с марта 2020 года заведения так и не возобновили свою работу, оставив без стабильного финансового достатка 87 тысяч человек. Это привело к ухудшению экономического состояния Перу и быстрого роста безработицы.
Человеку очень часто нужно что-либо измерять. Например, когда-то необходимо было узнать, сколько же метров до дна Байкала, или на какой высоте безопасно летать самолетам, или какой протяженности наш экватор и прочее. В строительстве, судостроительстве, автомобильной промышленности, ряде других отраслей, а также в быту может пригодиться такой измерительный инструмент, как толщиномер. Приобрести подобное оборудование, к слову, можно в компании «Микрон». На сайте этого реализатора предусмотрен для поиска удобный фильтр. Толщиномер можно выбрать по типу, бренду, диапазону измерений, с проверкой или без и ориентируясь, конечно, на цену.
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Для Лолиты Милявской уходящий год оказался непростым. Оставшись без концертов в России, Лолита решила заработать за рубежом. Артистка призналась, что вскоре планирует улететь в Дубай, где ее всегда рады видеть с концертами.
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Поклонники легендарной актрисы Инны Чуриковой в социальных сетях выразили обеспокоенность тем, что театр «Ленком» отменил все спектакли с её участием. Эту ситуацию решил прокомментировать нынешний руководитель театра Марк Варшавер.
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В Санкт-Петербурге начали вакцинировать от коронавируса педагогов и социальных работников, прививку уже получили 400 медиков, сообщил первый заместитель городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.
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