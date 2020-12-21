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Шестилетняя девчушка стала одним из самых высокооплачиваемых блогеров в мире!

По инф. polit.ru   
21 Декабря 2020 г.
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Американский Forbes составил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров. Шестилетняя россиянка Анастасия Радзинская попала в топ-10, заработав $18,5 млн.

Шестилетняя девчушка стала одной из самых высокооплачиваемых блогеров в мире!

Анастасия Радзинская вместе с отцом ведут несколько YouTube-каналов, на них подписаны 190,6 млн человек У основного канала девочки — Like Nastya — 65,8 млн подписчиков.

В своих видео девочка с отцом играет в Lego, занимается домашними делами и даже рассказывает о вирусах.

Анастасия Радзинская родилась в Краснодаре, при рождении у нее диагностировали детский церебральный паралич (ДЦП). Медики утверждали, что ребенок не сможет ходить и говорить. Но работа над болезнью помогла девочке забыть о диагнозе. В числе методов терапии была работа на камеру. Таким образом Радзинская училась взаимодействовать с миром. В 2018 году семья переехала во Флориду.

По данным Forbes, бренды Legoland и Dannon «тратят шестизначные суммы» за сотрудничество с юным блогером.

Радзинская попадает в список Forbes второй год подряд. В 2019-м она заняла третье место с доходом $18 млн за год. Тогда на нее были подписаны в общей сложности более 107 млн человек, ее видео посмотрели 42 млрд раз.

Лидером списка Forbes третий год подряд остается девятилетний Райан Каджи, который делает обзоры игрушек. Его доход оценили в $29,5 млн. Второе место занял американский блогер Джимми Дональдсон (Mr. Beast), заработавший $24 млн.

Дети, которые помогают родителям зарабатывать, это мечта многих семейных пар. Только вот есть в этом вопросе и этическая сторона - не лишает ли это ребенка детства? Так ли хорошо постоянно быть под прицелом камеры? Ответ у каждого тут, наверное, будет свой. Впрочем, возможно, детям это и нравится, ведь некоторые из них, например, как москвичка Алина Якупова, занимаются модельным бизнесом почти с пеленок. И родители тоже получают от этого неплохие доходы. А как вы к этому относитесь, дорогие читатели? Что думаете на этот счет?

  • Кстати, много блогеров и среди наших читателей, новости о них и про них можно узнать по ссылке.

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