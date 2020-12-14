Продовольственное эмбарго продлили до конца 2021 года

Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Главным персонажем Людмилы Мызниковой стала Оксана из легендарной картины «Вечера на хуторе близ Диканьки». После этого фильма начинающая актриса получила небывалую славу, но повторить ошеломляющий успех так и не...
Российское правительство пролонгировало до 31 декабря 2021 года включительно срок действия продовольственного эмбарго, распространив его еще и на Великобританию.
«Ввести по 31 декабря 2021 года запрет на ввоз в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, королевство Норвегия, Украина, республика Албания, Черногория, республика Исландия, княжество Лихтенштейн и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, по перечню согласно приложению», — говорится в документе, размещенном на официальном портале правовой информации.
Как поясняется, Великобритания включена в этот «контрсанкционный» список, поскольку она с 31 декабря окончательно покидает ЕС после переходного периода.
Тем временем российские потребители из-за продовольственных контрсанкций каждый год теряют по 445 млрд рублей в ценах 2013 года. На это еще в конце октября указывала газета «Коммерсант» со ссылкой на совместное исследование экономистов РАНХиГС и Центра экономических и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР).
Специалисты, проводившие исследование, оценили изменения в потреблении, выпуске и ценах на продукты из санкционного списка в 2018 году по сравнению с 2013 годом. В качестве материалов для исследований использовались данные Росстата, Евромонитора и данные ООН.
Согласно подсчетам, за последние 5 лет ежегодные потери потребителей достигли 530 млрд рублей, а общие выгоды потребителей от импортозамещения составляют около 75 млрд рублей в год. Таким образом, ежегодные потери достигают 445 млрд рублей, или около 3 тыс. рублей на человека, что составляет 4,8% стоимости минимальной продовольственной корзины.
Авторы исследования также отмечали, что большинство позиций из списка «санкционных» товаров полностью заместить не удалось. По оценке экономистов, на некоторых отраслях промышленности импортозамещение сказалось положительно, однако в целом это не изменило положение дел, при котором россияне продолжают оплачивать санкции из своего кармана.
Напомним, запрет на импорт в Россию некоторых видов продовольственных товаров из США, Норвегии, Австралии, Канады и стран ЕС был введен в 2013 году как ответ на антироссийские санкции, введенные из-за присоединения Крыма и ситуации в Донбассе. В 2015 году действие эмбарго затронуло также Исландию, Лихтенштейн, Албанию и Черногорию. В 2015 году согласно указу президента РФ санкционную продукцию начали уничтожать на границе.
...С "враждебной едой сражаются сегодня по всей стране. И когда вокруг столько людей, живущих за чертой бедности, читать, слышать и смотреть о противостоянии человека и продуктовой "санкционки" без содрагания просто невозможно. Хорошие продукты, которыми можно было кого-то накормить, безжалостно идут под гусеницы бульдозера.
Собрать новогодний стол в среднем по России будет стоить 5,7 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании федерального сервиса доставки продуктов «Сбермаркет» и сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру».
Главу российского государства Владимира Путина уже не первый десяток лет принято считать человеком, без которого в стране в буквальном смысле нельзя «расшевелить» ни один процесс. Но так ли это на самом деле?
Обычно дачниками становятся по желанию. А ту на Яндекс Дзен нашелся канал про дачников поневоле. Почему так? Может, принуждал кто их силой? Наверное, нет. А судя по визитке перед записями, просто у людей, которые стали использовать дом без удобств в городе под дачу, не было опыта в садоводстве и огородничестве. И на канале «Два дачника поневоле» как раз разговор ведется об их победах, находках и ошибках на этом поприще.
Поклонники известной актрисы Елены Кондулайнен продолжают следить за состоянием её здоровья. Напомним, что летом этого года 62-летней актрисе стало плохо прямо во время застолья. Ей вызвали врача, и после госпитализации выяснилось, что у неё случился инсульт.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг данные о том, что Владимир Путин всю пандемию живет в отдельном бункере, откуда дает чиновникам распоряжения. По его словам, глава государства всё это время живет в отдельной резиденции в Ново-Огареве и иногда выезжает в Кремль и в командировки.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.