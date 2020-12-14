Продовольственное эмбарго продлили до конца 2021 года

Российское правительство пролонгировало до 31 декабря 2021 года включительно срок действия продовольственного эмбарго, распространив его еще и на Великобританию.

«Ввести по 31 декабря 2021 года запрет на ввоз в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, королевство Норвегия, Украина, республика Албания, Черногория, республика Исландия, княжество Лихтенштейн и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, по перечню согласно приложению», — говорится в документе, размещенном на официальном портале правовой информации.

Как поясняется, Великобритания включена в этот «контрсанкционный» список, поскольку она с 31 декабря окончательно покидает ЕС после переходного периода.

Тем временем российские потребители из-за продовольственных контрсанкций каждый год теряют по 445 млрд рублей в ценах 2013 года. На это еще в конце октября указывала газета «Коммерсант» со ссылкой на совместное исследование экономистов РАНХиГС и Центра экономических и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР).

Специалисты, проводившие исследование, оценили изменения в потреблении, выпуске и ценах на продукты из санкционного списка в 2018 году по сравнению с 2013 годом. В качестве материалов для исследований использовались данные Росстата, Евромонитора и данные ООН.

Согласно подсчетам, за последние 5 лет ежегодные потери потребителей достигли 530 млрд рублей, а общие выгоды потребителей от импортозамещения составляют около 75 млрд рублей в год. Таким образом, ежегодные потери достигают 445 млрд рублей, или около 3 тыс. рублей на человека, что составляет 4,8% стоимости минимальной продовольственной корзины.

Авторы исследования также отмечали, что большинство позиций из списка «санкционных» товаров полностью заместить не удалось. По оценке экономистов, на некоторых отраслях промышленности импортозамещение сказалось положительно, однако в целом это не изменило положение дел, при котором россияне продолжают оплачивать санкции из своего кармана.

Напомним, запрет на импорт в Россию некоторых видов продовольственных товаров из США, Норвегии, Австралии, Канады и стран ЕС был введен в 2013 году как ответ на антироссийские санкции, введенные из-за присоединения Крыма и ситуации в Донбассе. В 2015 году действие эмбарго затронуло также Исландию, Лихтенштейн, Албанию и Черногорию. В 2015 году согласно указу президента РФ санкционную продукцию начали уничтожать на границе.

...С "враждебной едой сражаются сегодня по всей стране. И когда вокруг столько людей, живущих за чертой бедности, читать, слышать и смотреть о противостоянии человека и продуктовой "санкционки" без содрагания просто невозможно. Хорошие продукты, которыми можно было кого-то накормить, безжалостно идут под гусеницы бульдозера.

По инф. rosbalt.ru

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