В России стали есть больше хлеба из-за падения доходов

Россияне из-за падения доходов стали есть больше хлеба. Продажи мучных изделий выросли впервые за последние пять лет.

Беднеющее население переходит на более дешевые и сытные продукты, объясняют участники рынка. Именно в низком ценовом сегменте отмечается наибольший рост продаж.

Взлет продаж пришелся на середину марта. По итогам 2020 года продажи хлеба в стране в натуральном выражении могут вырасти в годовом выражении более чем на 60 тыс. тонн — до 7,95 млн тонн.

Продажи хлеба всегда растут в кризис, рассказал изданию исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. Последний раз такую тенденцию отмечали в 2008 году.

В последующие годы потребление хлеба только снижалось. С 2015 года производство сократилось на 5,4%. Это происходило на фоне интереса к здоровому образу жизни и питанию.

Когда экономическая ситуация стабилизируется, спрос на хлеб снова начнет падать, уверены в Российском союзе пекарей.

По данным Росстата, во втором квартале реальные доходы россиян снизились на 8,4%, в третьем квартале — на 4,8%.

И еще:

Представители продуктовых сетей, аптек и интернет-сервисов указали изданию, что россияне откладывают покупку промтоваров, сервисов, услуг и одежды, при этом растут траты на продукты питания, онлайн-образование, лекарства и спортинвентарь.

Ранее стало известно, что расходы российских семей упали во II квартале текущего года почти на 13% в годовом сопоставлении до 16,5 тыс. рублей.

С учетом инфляции реальные расходы опустились до 13-летнего минимума — меньше россияне тратили лишь в 2007 году, подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Уровень жизни за время пандемии снизился у многих. Десятки людей потеряли работу, прежде всего, это работники ресторанной сферы и туристического бизнеса. Те, за кем рабочие места сохранились, просто столкнулись со снижением заработной платы. Но как выживать на 25 тысяч рублей в месяц при таких-то ценах? Может быть действительно чиновникам все-таки стоит обратить внимание на бедные слои населения?

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Polit.ru

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