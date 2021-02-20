Российская армия собралась поменять алюминиевую посуду на пластиковую

Солдатам планируют заменить алюминиевую посуду, так как она «громыхает» при движении, рассказал начальник управления (продовольственного) департамента ресурсного обеспечения Минобороны Сергей Нихельман.

Он пояснил, что с давних времен котелки, ложки и фляги у солдат были алюминиевые. Но сейчас стараются убирать лишние граммы, которые мешают солдатам.

«А тут мы все это старое навешиваем, так еще и кружка громыхает при движении. Сегодня изменится и это. У нас будет полностью пластиковая посуда, фляжка, кружка», — сказал военный.

Нихельман пояснил, что фляжку можно вставлять в специальную алюминиевую основу, в которой будут разогревать еду. Посуда будет компактной и легко трансформироваться, «как матрешка».

Он не уточнил, когда введут в оборот такую посуду и в какую цену это обойдется армии. Представитель Минобороны добавил, что в столовых воинских частей уже появились жарочные шкафы и холодильное оборудование, позволяющее быстро готовить пищу.

Давайте посмотрим объективно: насколько пластиковые стаканы облегчат ношу солдата по сравнению с алюминиевыми? Совсем ненамного. От шума, конечно, избавиться удастся. Но почему никто не думает о том, что пластик - это материал, от использования которого постепенно нужно совсем уходить - во благо экологии. А в подтверждение - наши следующие заголовки:



Polit.ru

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