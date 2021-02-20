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Российская армия собралась поменять алюминиевую посуду на пластиковую
По инф. polit.ru   
20 Февраля 2021 г.
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Солдатам планируют заменить алюминиевую посуду, так как она «громыхает» при движении, рассказал начальник управления (продовольственного) департамента ресурсного обеспечения Минобороны Сергей Нихельман.

Он пояснил, что с давних времен котелки, ложки и фляги у солдат были алюминиевые. Но сейчас стараются убирать лишние граммы, которые мешают солдатам.

«А тут мы все это старое навешиваем, так еще и кружка громыхает при движении. Сегодня изменится и это. У нас будет полностью пластиковая посуда, фляжка, кружка», — сказал военный.

Нихельман пояснил, что фляжку можно вставлять в специальную алюминиевую основу, в которой будут разогревать еду. Посуда будет компактной и легко трансформироваться, «как матрешка».

Он не уточнил, когда введут в оборот такую посуду и в какую цену это обойдется армии. Представитель Минобороны добавил, что в столовых воинских частей уже появились жарочные шкафы и холодильное оборудование, позволяющее быстро готовить пищу.

Давайте посмотрим объективно: насколько пластиковые стаканы облегчат ношу солдата по сравнению с алюминиевыми? Совсем ненамного. От шума, конечно, избавиться удастся. Но почему никто не думает о том, что пластик - это материал, от использования которого постепенно нужно совсем уходить - во благо экологии. А в подтверждение - наши следующие заголовки:

Polit.ru

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