В России выступили против запрета пластиковых пакетов. Печально!

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Министерство промышленности и торговли России выступило против запрета в стране и на территории Евразийского экономического союза тонких полиэтиленовых пакетов. Ранее с таким предложением выступила Белоруссия.
Об этом 18 декабря сообщил РБК со ссылкой на протокол по итогам совещания с участием представителей стран ЕАЭС и компаний из стран — участниц союза.
Белорусский Госкомитет по стандартизации предложил внести изменения в техрегламент Таможенного союза ЕАЭС «О безопасности упаковки» ввести запрет на оборот ряда видов пластиковой упаковки на территории союза (Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения), чтобы исключить загрязнение окружающей среды.
В инициативе говорилось о полиэтиленовых пакетах толщиной до 50 микрометров, этикетках из поливинилхлорида (ПВХ) на пластиковых бутылках, лотках для продуктов из мягкого пластика и биоразлагаемых пакетах (упаковка из разлагаемого пластика с добавлением катализатора).
Белорусские чиновники объяснили своё предложение тем, что пластик не подлежит переработке и он загрязняет природу.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила в своём блоге, что законодатели планируют проработать вопрос об ужесточении требований к одноразовой посуде, упаковочному материалу, о сокращении использования в магазинах пластиковых пакетов в крупных городах, а также о том, чтобы сделать раздельный сбор мусора обязательным по всей России.
Человек уже давным давно пагубно влияет на состояние окружающей среды, тут спорить не приходится. И, возможно, сейчас, во время пандемии, природа берет реванш, и коронавирусная инфекция продлится ровно столько времени, сколько природе понадобится для того, чтобы воскреснуть. Бесконечная вырубка и горящие леса, загрязнение воздуха, рек, засорение почв, птицы и звери, умирающие из-за пластика и полиэтиленовых пакетов - все это достигло колоссального масштаба. Все это ведет к глобальному потеплению, которое может привести к еще более ужасающим последствиям. А вот наши заголовки на эту тревожную тему:
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Министерство промышленности и торговли России выступило против запрета в стране и на территории Евразийского экономического союза тонких полиэтиленовых пакетов. Ранее с таким предложением выступила Белоруссия.
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