В сибирской рыбе впервые нашли микропластик. Печально!

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В пресноводной рыбе в России обнаружили сотни фрагментов микропластика. Причем его оказалось куда больше, чем даже в рыбах из Амазонки!
По словам ученых из Томского государственного университета, они изучили ельцов, выловленных в реке Томь. Такое исследование проводилось впервые в России — раньше пресноводную рыбу не проверяли на пластик.
Биологи отметили, что найденного в ельцах микропластика оказалось больше, чем в рыбах из Амазонки и притоках озера Мичиган, которые изучали зарубежные ученые. Это были частицы пластиковых изделий, пленки и волокна размером от 0,15 до 2 миллиметров, сообщается на сайте «Гринписа».
«Микропластик — это мелкие частицы и волокна пластика. Они попадают в водоемы через канализационные стоки или появляются при разрушении крупных фрагментов пластика. В результате наших экспедиций на побережья Байкала, Ладоги, Балтийского и Черного морей мы выяснили, что именно пластиковый мусор является основным загрязнителем водоемов России. От 60 до 80% найденного нами мусора на берегах оказывалось пластиком. Он приводит к гибели животных и разрушению экосистем. То, что загрязняет природу — невозможно собрать и переработать, поэтому мы требуем ограничить оборот одноразового пластика на уровне закона», — рассказала эксперт проекта «Ноль отходов» Антонина Евтешина.
Микропластик - это большая угроза для окружающего мира и для здоровья человека. Вот, например, вы знали, что опасность представляют даже привычные нам чайные пирамидки? Они отдают в воду входящий в их состав микропластик. Полимерные частицы, попадая в организм, могут заблокировать работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) или даже спровоцировать развитие раковых опухолей. Скажем больше: всего каждый год вместе с едой и питьем мы проглатываем около 73 тыс. крошечных частиц пластика! И это вызывает немалую тревогу...
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