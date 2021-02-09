Россия возобновила полеты в Грецию и Сингапур

Россия с 8 февраля возобновила авиасообщение с Грецией и Сингапуром. Туроператоры начали продавать путевки. Пока что отправиться в эти страны можно только из Москвы.

Решение о возобновлении полетов в эти страны принял федеральный Оперативный штаб в конце января, учтя эпидемиологическую обстановку. Рейсы будут выполнять на взаимной основе. Самолеты из Москвы в Афины будут отправляться два раза в неделю, в Сингапур — три раза.

Греция уже принимает туристов, в том числе россиян. Однако в стране действуют ограничения. Путешествующие должны заполнить специальную электронную карту на правительственном сайте за 48 часов до поездки и сдать тест на коронавирус. В неделю разрешен въезд не более 500 человек. Рейсы выполняют только в Афины. Чертерное авиасообщение пока отсутствует.

Туроператоры уже начали продажи туров в Грецию. В компании Tez Tour пояснили, что зимний отдых в Афинах не пользуется популярностью у россиян. Из-за карантинных ограничений в стране бронирования на отдых в Грецию единичные, добавили представители туроператора.

Сингапур пока закрыт для въезда российских туристов. Однако рейсы туда необходимы для пересадки на другие направления.

Россия приостановила авиасообщение со всеми государствами из-за пандемии в марте прошлого года. Действовали только вывозные рейсы, на которых граждан РФ, застрявших за границей, доставляли домой.

С 1 августа возобновили рейсы в Турцию, Танзанию, Великобританию и Швейцарию, а с 1 сентября — в Египет, ОАЭ и на Мальдивы. В сентябре стало известно, что Россия возобновляет полеты в Казахстан, Киргизию и Южную Корею. 27 января авиасообщение наладили между Россией, Индией, Вьетнамом, Финляндией и Катаром.

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Polit.ru

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