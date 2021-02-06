В Грузию можно будет попасть при наличии справки о вакцинации от COVID-19

В Грузию иностранцы смогут попасть с 1 февраля исключительно воздушным путем при предъявлении справки о получении вакцины от коронавируса, открытие сухопутных границ пока не планируется, сообщила министр экономики и устойчивого развития страны Натия Турнава.

«С 1 февраля речь идет не о всеобщем открытии, а лишь о прибытии гостей в страну исключительно воздушным путем. Пока что сухопутные границы представляют большой риск», — сказала она.

По словам министра, иностранные граждане смогут въезжать в Грузию при условии предоставлении на границе сертификата о вакцинации от коронавируса, самоизоляция или карантин по прибытии им не потребуются.

«При проведении полного курса любой вакцинации, что подразумевает две полные дозы, и при предъявлении на границе соответствующей документации граждане всех стран смогут въехать в страну без прохождения карантина», — добавила Турнава.

Грузия прекратила авиасообщение и закрыла сухопутную границу в марте 2020 года. На прошлой неделе правительство страны приняло решение открыть воздушное сообщение.

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По инф. rosbalt.ru

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