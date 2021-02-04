Отправиться за границу можно будет из Кузбасса и с Камчатки

Российские власти приняли решение о возобновлении международных авиарейсов еще из двух регионов. Это Кемерово и Петропавловск-Камчатский, сообщает оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

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По итогам проведенного вице-премьером Татьяной Голиковой совещания и с учетом эпидобстановки было решено возобновить международные полеты из этих двух регионов.

Напомним, 1 февраля Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 февраля «для обеспечения защиты здоровья населения». Россия приостановила авиасообщение с Великобританией с 22 декабря 2020 года.

В середине декабря 2020 года стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.

10 января сообщалось, что в России зафиксировали первый случай «британского» штамма коронавируса. Штамм обнаружили у россиянина, который вернулся из Великобритании.

Весной авиасообщение из-за ковида было прервано фактически по всему миру.

По инф. rosbalt.ru

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