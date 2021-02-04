Россия восстанавливает железнодорожное сообщение с Белоруссией

РФ возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Белоруссией с 8 февраля. Об этом сообщили в правительстве России.

«С 8 февраля 2021 года на взаимной основе будет возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршруту Минск — Москва — Минск и по маршруту Москва — Калининград, Калининград — Санкт-Петербург, предусмотрев остановку поездов в Минске», — говорится в сообщении.

С этой же даты число регулярных авиарейсов по маршруту Москва — Минск будет увеличено с трех до пяти в неделю.

Также будет возобновлено на взаимной основе воздушное сообщение из Ростова-на-Дону и Петербурга в Минск по одному рейсу в неделю из каждого аэропорта.

РЖД полностью прекращали курсирование международных пассажирских поездов. Это было связано с распространением коронавируса. Также прерывалось авиасообщение между различными странами.

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По инф. rosbalt.ru

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