Россия восстанавливает авиасообщение с Грецией и Сингапуром

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Россия возобновляет международное авиасообщение с Грецией и Сингапуром с 8 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
«По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах штабом принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 8 февраля 2021 года с Грецией (Москва — Афины, два рейса в неделю) и Сингапуром (Москва — Сингапур, три рейса в неделю)», — уточняется в сообщении.
Число регулярных рейсов в Египет из России увеличится до одного раза в неделю.
С 27 января Россия сняла ограничения на въезд для граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара.
Ранее глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев заявил, что границы ряда стран, пользующихся популярностью у российских туристов, могут быть закрыты для них до сентября 2021 года. По словам Игнатьева, власти других стран предполагают, что границы могут быть открыты только после летнего сезона 2021 года. Речь идет преимущественно о европейских направлениях.
По информации Росавиации, российские авиакомпании по итогам 2020 года снизили перевозки по сравнению с предыдущим годом на 46%, до 69,24 млн пассажиров. При этом международные перевозки сократились на 76,2%, до чуть более 13 млн пассажиров, а внутренние — на 23,1%, до 56,15 млн пассажиров.
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После разноса Путина правительство заморозило цены на сахар и подсолнечное масло. Но не успели мы порадоваться дешевым продуктам, как торговые сети начали жаловаться на возможную скорую нехватку этих товаров на своих складах, а производители взвыли оттого, что теперь им придется работать за меньшие деньги. Кроме того, активизировались спекулянты, которые покупают и придерживают продукты, надеясь после снятия ценовых ограничений продать их подороже.
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