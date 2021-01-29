Россия восстанавливает авиасообщение с Грецией и Сингапуром

Россия возобновляет международное авиасообщение с Грецией и Сингапуром с 8 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах штабом принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 8 февраля 2021 года с Грецией (Москва — Афины, два рейса в неделю) и Сингапуром (Москва — Сингапур, три рейса в неделю)», — уточняется в сообщении.

Число регулярных рейсов в Египет из России увеличится до одного раза в неделю.

С 27 января Россия сняла ограничения на въезд для граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара.

Ранее глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев заявил, что границы ряда стран, пользующихся популярностью у российских туристов, могут быть закрыты для них до сентября 2021 года. По словам Игнатьева, власти других стран предполагают, что границы могут быть открыты только после летнего сезона 2021 года. Речь идет преимущественно о европейских направлениях.

По информации Росавиации, российские авиакомпании по итогам 2020 года снизили перевозки по сравнению с предыдущим годом на 46%, до 69,24 млн пассажиров. При этом международные перевозки сократились на 76,2%, до чуть более 13 млн пассажиров, а внутренние — на 23,1%, до 56,15 млн пассажиров.

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По инф. rosbalt.ru

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