На шоу «Пусть говорят» пригласили «фейковую» жену водителя, погибшего в ДТП с Ефремовым

В выпуске программы «Пусть говорят» появилась Ирина Стерхова, которая представилась как вдова водителя, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Однако после передачи сын Сергея Захарова выступил с заявлением, что на Первом канале показали ненастоящую вдову, Стерхову он назвал «неизвестной женщиной».

— У неё даже фамилия другая, хоть бы паспорт посмотрели, — написал мужчина в соцсети.

Авторам передачи пришлось объясняться.

По словам ведущего «Пусть говорят» Дмитрия Борисова, Стерхова — это гражданская супруга Сергея Захарова, погибшего в ДТП. Именно с этой женщиной Сергей прожил 22 года, объяснил Борисов.

По его данным, у Захарова было два брака, и со второй женой, Маргаритой, он так и не развелся официально.

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...