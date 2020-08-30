Путину рассказали про пещеру саблезубого кота

При строительстве трассы «Таврида» была найдена древняя пещера, в которой раньше жили саблезубый кот и пещерный медведь. Об этом рассказали президенту в Крыму.

Под ковшом экскаватора нашли полость, позвали специалистов, а там — пещера, которая была законсервированной полтора миллиона лет. Ей около 1,8 миллиона лет, рассказали главе государства.

Триста тысяч лет пещера была логовом для хищников — «там и какая-то гиена, и саблезубый кот, почему-то его так называют, и пещерный медведь, — они все туда стаскивали свои жертвы, и поэтому сейчас палеонтологи пытаются рассортировать, кому какая кость принадлежит», — рассказал президенту главный технолог.

Были также обнаружены уникальные микроорганизмы и минералы, которых нет в других частях страны, сто кубометров костных останков животных доледникового периода.

Министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что Крымский федеральный университет возьмет пещеру под патронаж и в будущем году обустроит, чтобы там смогли побывать туристы. «Очень хорошо. Интересно», — заметил Путин.

Отметим, что Владимир Путин открыл автомобильное движение по трассе «Таврида» и проехал на ней на Aurus.

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