Цены на подсолнечное масло в России обновили рекорд

Цены на подсолнечник и подсолнечное масло на российском рынке не перестают повышаться.

Так, на прошлой неделе средние цены на масло поднялись на 1,65 тыс. рублей до 88,5 тыс. рублей за тонну (с НДС), на подсолнечник — на 875 рублей до 39,9 тыс. рублей за тонну, сообщает «Финмаркет» со ссылкой на обзор «СовЭкона».

Как констатирует аналитическая компания, оба показателя являются рекордными. «Количество предложений масла на внутреннем рынке весьма ограничено», — поясняет «СовЭкон».

Добавим также, что, по данным Росстата, в ноябре 2020 года потребительские цены в РФ повысились на 0,71% к предыдущему месяцу. В годовом сопоставлении инфляция в ноябре ускорилась до 4,42% после 3,99% в октябре. Таким образом, годовая инфляция в стране впервые с августа 2019 года превысила таргет (целевой уровень) Центробанка РФ в 4%. За 11 месяцев с начала текущего года инфляция достигла 4,05% (к декабрю-2019).

За минувший год потребительские цены выросли на 3% (декабрь к декабрю-2018). Таким образом, 3%-ная инфляция в 2019 году стала вторым самым низким значением этого индикатора за всю историю современной России. Абсолютный минимум был зафиксирован по итогам 2017 года — 2,5%, а в 2018 году цены повысились на 4,3%.

Минэкономразвития (МЭР) ожидает годовую инфляцию в России к концу нынешнего года на уровне 3,8% (оценки были повышены в сентябре с июньских 3,5%). Со своей стороны, Центробанк РФ предполагает, что инфляция по итогам года составит 3,7—4,2% в 2020 году, 3,5—4% в 2021 году и останется вблизи 4% в дальнейшем.

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По инф. rosbalt.ru

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