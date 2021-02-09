Путин взялся за развитие науки. Понаблюдаем...

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Правительство подготовит новую госпрограмму научно-технологического развития России, принципиально изменив подходы к финансированию науки. Такое поручение дал президент Владимир Путин.
«Прошу правительство подготовить и принять новую государственную программу научно-технологического развития», — сказал глава государства на заседании Совета по науке и образованию.
Он подчеркнул, что при этом нужно «кардинально изменить подходы к финансированию науки за счёт бюджетных средств». По словам президента, необходимо обеспечить на деле общее планирование и реализацию НИОКРов (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ), определить единые принципы оценки их результативности и проведения научно-технической экспертизы.
Также Владимир Путин поручил создать при правительстве России комиссию по научно-технологическому развитию, в которую должны войти представители министерств на уровне не ниже замминистра, а также представители Совета безопасности России.
«Таким образом, надеюсь, будет повышена эффективность оперативного управления и межведомственной координации при принятии и реализации решений в области научно-технической политики», — пояснил президент.
В настоящее время в России действует утверждённая в 2019 году государственная программа «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» до 2030 года. Согласно ей, к 2030 году объём ассигнований федерального бюджета на реализацию госпрограммы должен превысить 1 трлн рублей в год.
После многих реформ научной отрасли в России и циничного изничтожения Академии наук стало понятным, что наука рассматривается российской властью не как возможность судьбоносных достижений и прорывов, а исключительно как средство сиюминутного обогащения присосавшихся к ней чиновников. Только в этом можно увидеть рациональное зерно создания и почти моментального упразднения ФАНО, которое устроило Академии наук форменную Хиросиму. За 5 лет численность научных сотрудников в России сократилась на 25%, бюджет фундаментальных отраслей оскорбителен для когда-то великой русской науки. Зарплата в Академии наукнаходится на уровне заработка водителя троллейбуса. В США средняя зарплата ученого, в пересчете, — 400 тысяч рублей в месяц. Словом, наука для российской власти является таким же имитационным институтом, как выборы, суд и здравоохранение.
Даже в трудные постсоветские времена на Общем собрании Академии наук президент РАН ежегодно докладывал о работах на мировом уровне, что происходило благодаря внушительной инерции прежней эпохи. Но уже несколько лет на громкие работы нет намека, говорят ученые и жалуются, что влачат жалкое прозябание, кормятся грантами и соучастием в западных проектах. За 20 лет за границу выехало, по разным оценкам, до двух миллионов специалистов высокого уровня. Численность российской научной диаспоры за рубежом достигает 800 тысяч человек, но никакого соблазна вернуться в родную страну, где наука не востребована, они не испытывают.
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