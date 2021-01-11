«Британский» штамм коронавируса проник в Россию

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
В России зафиксировали первый случай «британского» штамма коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. До этого его выявили уже в 22 странах Европы...
Штамм обнаружили у россиянина, который вернулся из Великобритании.
Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, новый вариант вируса заразнее обычного и распространяется быстрее. Премьер-министр Британии Борис Джонсон ввел уже третий карантин в связи с пандемией. В стране планируется масштабная вакцинация.
Десятки государств закрыли авиасообщении с Британией, но мутация все равно вышла за пределы страны, попав в Японию, Финляндию, США и другие страны.
На фоне таких событий Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 23 часов 59 минут 12 января 2021 года.
По данным на 11 января, во все мире заразились коронавирусом более 90 млн человек, из них 1 931 382 умерли. На первом месте среди заболевших — США (22 255 827). На втором месте — Индия (10 450 284). На третьем — Бразилия (8 075 998).
В России за сутки подтверждено 22 тыс. 851 новых случаев коронавирусной инфекции, скончались 456 человек. Всего в РФ зарегистрировано 3 млн 401 тыс. 954 заболевших COVID-19, из них 61 тыс. 837 — скончались, 2 млн 778 тыс. 889 — выздоровели.
Коронавирусная хроника на нашем портале - по ссылке.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему не мешает непризнание западными странами итогов президентских выборов в республике. Об этом он сообщил в интервью российской журналистке, ведущей программы «Действующие лица» на канале «Россия-1» Наиле Аскер-Заде.
В Великом Новгороде из-за коммунальной аварии демонтируют памятник первому почетному гражданину города и его освободителю от фашистских войск, генерал-полковнику Ивану Коровникову. Дело в том, что монумент стоит на сетях, которые требуют срочного ремонта.
На вершине сопки в устье Енисея нашли древнее святилище с костями белого медведя. Обычно подобные объекты были расположены в низменностях у воды, сообщил директор «Красноярской геоархеологии» Данил Лысенко.
Вдова основателя известного журнала «Playboy» Хью Хефнера Кристал после смерти мужа перестала появляться на публике. По словам друзей, она очень долго не могла прийти в себя, но потом собралась и решила продолжать работать над проектами Хью.
На станции Войковская, на улице Зои и Александра Космодемьянских в Москве в канун Нового года появились точка продажи шаурмы под названием Stal’in Doner. Она названа в честь советского диктатора Иосифа Сталина, шаурму в нем в форме сотрудников НКВД продают выходцы из стран Средней Азии.
Американская общенациональная ежедневная газета USA Today опубликовала на странице в Instagram фотографию вологодской пенсионерки, которая собирается искупаться в проруби в центре города у Соборной горки.
Актер Джонни Депп обвинил бывшую возлюбленную Эмбер Херд в хищении 7 миллионов долларов. Якобы Эмбер говорила Деппу, что перевела эти деньги на благотворительность для больницы, однако он утверждает, что госпиталь так и не получил пожертвований.
Несколько дней назад легендарному актёру Адриано Челентано исполнилось 83 года. На экране Челентано почти всегда предстаёт весёлым и эксцентричным персонажем, а вот родные дети запомнили его немного другим.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.