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«Британский» штамм коронавируса проник в Россию
По инф. rosbalt.ru   
11 Января 2021 г.
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В России зафиксировали первый случай «британского» штамма коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. До этого его выявили уже в 22 странах Европы...

«Британский» штамм коронавируса проник в Россию

Штамм обнаружили у россиянина, который вернулся из Великобритании.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, новый вариант вируса заразнее обычного и распространяется быстрее. Премьер-министр Британии Борис Джонсон ввел уже третий карантин в связи с пандемией. В стране планируется масштабная вакцинация.

Десятки государств закрыли авиасообщении с Британией, но мутация все равно вышла за пределы страны, попав в Японию, Финляндию, США и другие страны.

На фоне таких событий Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 23 часов 59 минут 12 января 2021 года.

  • По данным на 11 января, во все мире заразились коронавирусом более 90 млн человек, из них 1 931 382 умерли. На первом месте среди заболевших — США (22 255 827). На втором месте — Индия (10 450 284). На третьем — Бразилия (8 075 998).
  • В России за сутки подтверждено 22 тыс. 851 новых случаев коронавирусной инфекции, скончались 456 человек. Всего в РФ зарегистрировано 3 млн 401 тыс. 954 заболевших COVID-19, из них 61 тыс. 837 — скончались, 2 млн 778 тыс. 889 — выздоровели.
  • Коронавирусная хроника на нашем портале - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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