Путин предложил выплачивать надбавки врачам до конца августа

Президент РФ Владимир Путин предложил продолжить выплачивать медикам надбавки за работу с коронавирусными больными до конца лета.

«Полагаю необходимым еще два месяца, а именно июль и август сохранить все федеральные выплаты и региональные надбавки для медицинских работников, которые продолжают работать с больными коронавирусом», — приводит издание слова Путина.

Кроме того, президент считает, что эти же надбавки руководство медучреждений должно учитывать при расчете отпускных.

Путин анонсировал финансовую поддержку регионам для этих выплат — контроль возложен на правительство и Минздрав.

8 апреля Владимир Путин сообщил о дополнительных выплатах медикам, которые работают с пациентами с коронавирусом. Он пообещал, что врачи получат по 80 тыс. рублей, средний медперсонал получит по 50 тыс., младший — по 25 тыс.

Денежную поддержку также должны оказать врачам на «скорых», которые работают с коронавирусом. Врачам выплатят дополнительно по 50 тыс. рублей в месяц, медсестрам, водителям и фельдшерам — по 25 тыс. рублей. Медработники должны были получить дополнительные деньги трижды — в апреле, мае и июне.

Российское здравоохранение и без коронавируса знало немало проблем, и в условиях пандемии системе сейчас работается, конечно, непросто. Медицинские специалисты выбиты из привычного графика, работы на них свалилось великое множество, и, наверное, не везде есть в достатке средства защиты и оборудование. А материальная поддержка медикам, разумеется, должна быть, и прекращать ее сейчас пока нельзя, потому что эпидемия еще не окончена.



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Polit.ru

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