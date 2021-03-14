Путин попросил, чтобы цены на продукты больше не прыгали как сумасшедшие

Владимир Путин вновь высказался о ценах на продукты. Он четко дал понять, что повышение стоимости может иметь место, но он не должно быть настолько ощутимым для населения.

«Должен соблюдаться баланс интересов. Почему я достаточно жестко, может быть, разговаривал с коллегами из правительства? Внутриценовые удары не должны быть такими, которые имели место быть. Надо применять соответствующие инструменты и смягчать эти шаги» — так президент РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию с ценами на сельхозпродукцию и на продукты питания в целом.

На совещании о мерах по повышению инвестиционной активности глава совета директоров «Русагро» Вадим Машкович обосновал рост цен на сельхозпродукцию, в том числе, ростом издержек предприятий АПК. Путин заверил, что власти не намерены «ущемлять агропромышленный бизнес нерыночными методами». Однако, продолжил он, цены на сельхозпродукцию должны отражать баланс интересов как производителей, так и потребителей.

Путин также выразил понимание предприятий АПК продавать свою продукцию по ценам мирового рынка, которые в последнее время выросли. «Но это не только желание, связанное с тем, чтобы карманы кому-то набить. Поверьте, я не думаю так примитивно», — заявил он.

По его словам, важно, что АПК развивается, дает дополнительные доходы и производства, дополнительные рабочие места, что только приветствуется. Путин также согласился, что сельхозпредприятия сталкиваются с ростом издержек (рост цен на энергоносители, транспорт, удобрения). Он отметил, что правительство «должно учитывать все эти объективные факторы», но не в ущерб отрасли.

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По инф. rosbalt.ru

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