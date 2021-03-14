Путин попросил, чтобы цены на продукты больше не прыгали как сумасшедшие

Не удалось мне избежать коварного ковида – подцепил я все же эту заразу! И это несмотря на то, что чуть ли не с самого начала пандемии очень редко выходил из дома. Дети порой приносили продукты и все необходимое, оставляя все это перед дверью. Один раз даже воспользовался услугами курьера. И все же не...
Во всем мире не перестают происходить смертельные случаи среди пожилых людей после вакцинации от коронавируса. Это, мягко говоря, пугает, хотя нам и говорят о том, что люди умирают не из-за вакцины, а сопутствующих заболеваний. Прививаться в связи с этим многие не спешат - почти половина россиян...
В Кемерово двое полицейских, которые могли предотвратить убийство девушки, стали фигурантами уголовного дела о халатности. Они фактически проигнорировали сообщения о драке в квартире, в результате которой 23-летнюю Веру Пехтелеву убил ее бывший парень Владислав...
Победитель Олимпийских игр 1960 года Юрий Власов умер в возрасте 85 лет. Его силой восхищался весь Советский Союз и даже больше - Юрий Власов был кумиром знаменитого Арнольда Шварценеггера! А после ухода из спорта тяжелоатлет стал писателем, хотя об этом мало кто...
Настоящая трагедия едва не разыгралась в Новой Москве. Мать бросила троих своих детей замерзать в лесу. Она раздела их догола и бросила в снег. Двум мальчикам этой горе-родительницы 10 лет и 2,5 года, а девочке - всего 11 месяцев. Что заставило женщину решиться на такой...
Владимир Путин вновь высказался о ценах на продукты. Он четко дал понять, что повышение стоимости может иметь место, но он не должно быть настолько ощутимым для населения.
«Должен соблюдаться баланс интересов. Почему я достаточно жестко, может быть, разговаривал с коллегами из правительства? Внутриценовые удары не должны быть такими, которые имели место быть. Надо применять соответствующие инструменты и смягчать эти шаги» — так президент РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию с ценами на сельхозпродукцию и на продукты питания в целом.
На совещании о мерах по повышению инвестиционной активности глава совета директоров «Русагро» Вадим Машкович обосновал рост цен на сельхозпродукцию, в том числе, ростом издержек предприятий АПК. Путин заверил, что власти не намерены «ущемлять агропромышленный бизнес нерыночными методами». Однако, продолжил он, цены на сельхозпродукцию должны отражать баланс интересов как производителей, так и потребителей.
Путин также выразил понимание предприятий АПК продавать свою продукцию по ценам мирового рынка, которые в последнее время выросли. «Но это не только желание, связанное с тем, чтобы карманы кому-то набить. Поверьте, я не думаю так примитивно», — заявил он.
По его словам, важно, что АПК развивается, дает дополнительные доходы и производства, дополнительные рабочие места, что только приветствуется. Путин также согласился, что сельхозпредприятия сталкиваются с ростом издержек (рост цен на энергоносители, транспорт, удобрения). Он отметил, что правительство «должно учитывать все эти объективные факторы», но не в ущерб отрасли.
Мнения о вакцинации от COVID–19 в обществе не однозначные. Можно найти как сторонников прививаться, так и противников. Более всего интересно, конечно, узнать, что же думают медики. Ведь они больше «в теме» по ситуации с коронавирусом, чем остальные и видят всю изнанку пришествия грозной болячки. Так давайте же познакомимся с точкой зрения о вакцинации одного из врачей.
Королева шансона Любовь Успенская не перестает удивлять. В свои 67 лет артистка выглядит на 30 лет моложе. Кажется, такой стройной и подтянутой она не была даже в молодости. Как оказалось, секрет – в специальном питании.
Оторваться от будничной суеты, погрузиться в мир музыки и творчества позволяет канал блогера Ирины, который находится на платформе YouTube. Здесь собраны ролики с поздравлениями, песни с оформленным блогером видеорядом. Так как Ирина – учитель, то и школьная тема нашла на канале свое отражение. Например, можно посмотреть видео с концертом в МОУ СОШ №7 города Твери «По страницам новогодних праздников», ролик про учительницу, про школу – планету детства и многое другое. А вот и сама Ирина, знакомьтесь!
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В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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