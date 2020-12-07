Путин подыскал Чубайсу новую должность

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Глава российского государства РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Анатолия Чубайса специальным представителем президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.
«Назначить Чубайса Анатолия Борисовича специальным представителем Президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития», — отмечается в тексте.
Анатолий Чубайс как спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития будет заниматься конкретно этой темой, а не диалогом с Вашингтоном. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на предположение о том, что Чубайс может стать переговорщиком между Кремлем и администрацией президента США.
Как сообщает «Интерфакс», Песков пояснил, что одной из составляющих двустороннего диалога между Москвой и Вашингтоном будет достижение целей устойчивого развития могло бы являться, но непосредственно диалог целью не является. По его словам, диалог между РФ и СШ «сейчас пребывает не в очень хорошем состоянии, причем не по вине российской стороны». «Как мы уже говорили, Чубайс будет заниматься конкретно темой устойчивого развития», — подчеркнул представитель Кремля. Он добавил, что двусторонними российско-американскими отношениями занимается МИД РФ и другие ведомства в координации с ним, а также президент.
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На этом посту Куликов сменил Чубайса. Отставку Чубайса пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «естественным ротационным процессом».
Глава российского государства РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Анатолия Чубайса специальным представителем президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.
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