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Путин подыскал Чубайсу новую должность
По инф. rosbalt.ru   
07 Декабря 2020 г.
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Глава российского государства РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Анатолия Чубайса специальным представителем президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

Путин подыскал Чубайсу новую должность

«Назначить Чубайса Анатолия Борисовича специальным представителем Президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития», — отмечается в тексте.

Анатолий Чубайс как спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития будет заниматься конкретно этой темой, а не диалогом с Вашингтоном. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на предположение о том, что Чубайс может стать переговорщиком между Кремлем и администрацией президента США.

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Как сообщает «Интерфакс», Песков пояснил, что одной из составляющих двустороннего диалога между Москвой и Вашингтоном будет достижение целей устойчивого развития могло бы являться, но непосредственно диалог целью не является. По его словам, диалог между РФ и СШ «сейчас пребывает не в очень хорошем состоянии, причем не по вине российской стороны». «Как мы уже говорили, Чубайс будет заниматься конкретно темой устойчивого развития», — подчеркнул представитель Кремля. Он добавил, что двусторонними российско-американскими отношениями занимается МИД РФ и другие ведомства в координации с ним, а также президент.

Ранее совет директоров АО «Роснано» избрал бывшего первого зампреда коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова председателем правления УК «Роснано».

На этом посту Куликов сменил Чубайса. Отставку Чубайса пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «естественным ротационным процессом».

По инф. rosbalt.ru

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