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Чубайс объявил об уходе из «Роснано»
|По инф. polit.ru
|04 Декабря 2020 г.
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Директор «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что 3 декабря проведет свой последний день в качестве руководителя этой компании, его обращение к работникам опубликовано в официальном телеграме «Роснано».
После этого госкорпорация разместила на своих официальных страницах в соцсетях музыкальный клип об отставке Чубайса. Видеоряд идет под песню «Есть только миг».
Об отставке Чубайса стало известно вчера, 2 декабря. Президент РФ Владимир Путин предложил возглавить «Роснано» первому зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову.
Куликов занял пост первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии в 2018 году. До этого он работал в Ростехе.
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