Чубайс получил отставку: «ура-ура», но что бы это значило?

Одной из главных новостей последних дней стало сообщение о том, что глава «Роснано» Анатолий Чубайс потерял свой высокий пост, который он занимал последние 12 лет. Эта фигура давно известна нашей стране, и она, скажем прямо, не очень народом любима, особенно представителями старшего поколения. С именем Чубайса связывают работу команды реформаторов с радикальными и болезненными для людей преобразованиями, проведенную приватизацию, которая развальным катком прошла на нашей промышленности и т.д. В связи с уходом с должности столь яркого игрока политико-экономической арены России выдвигаются разные версии.

Почему Путин уволил Чубайса

Почему понадобилось так спешно расставаться с человеком-эпохой, рассказал политолог, гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

– Реформа, которую затеял Мишустин по поручению Путина, касалась в том числе и ликвидации финансовых черных дыр в бюджете. Потому что если бюджет еще несколько лет назад мог такое себе позволить, так как был профицитным, то теперь он этого себе позволить не может, так как он стал дефицитным. И я так понимаю, что правительство теперь не может позволить себе такие масштабные неоправданные траты. Красивые отчеты, а тот же «Роснано» прекрасно умеет отчитываться – в громадных фолиантах, где множество цифр и т. д., на самом деле ничего не доказывают.

Оглянувшись вокруг, мы видим, что ничего из того, для чего «Роснано» было создано, а именно – для технологического прорыва, не произошло, – считает Мухин. – И естественно, возникли вопросы к главе этой уважаемой структуры Анатолию Чубайсу: а собственно, деньги где? И как результат, насколько я понимаю, скоропостижная отставка.

Отставка Чубайса, как отмечает Алексей Мухин, вовсе не была неожиданной.

– Слухи о ней ходили не меньше месяца, и никто в них особо не верил, – продолжает эксперт. – Я думаю, до конца в них не верил и сам Анатолий Чубайс, привыкший к тому, что мировые финансовые центры, как правило, защищают его. Он такой своеобразный Навальный, хотя по масштабу бедствия для России это несравнимые фигуры.

Любопытно, что наряду с Алексеем Мухиным Чубайса сравнил с Навальным и политолог Кирилл Рогов, правда, в несколько ином контексте. «Посмотрите какую-нибудь хронику с Чубайсом начала 1990-х – рыжим, длинношеим, кадыкастым. Там все понятно, – написал он в своем Фейсбуке. – Чубайс – это Навальный вчера. Та же вера в прекрасную Россию будущего, решительность и бесстрашие».

И еще версии об увольнении Чубайса

Многие сразу же обратили внимание на тот факт, что об увольнении теперь уже бывшего главы «Роснано» Владимир Владимирович Путин рассказал, ни разу не упомянув его имени. Насколько странным и настораживающим является этот факт, оценить сложно, но в том, что это событие можно считать выходящим за рамки обыденных кадровых перестановок, мало кто сомневается. Эксперты позднее даже попытались найти причины освобождения Чубайса от должности в его провальной работе на посту главы госкомпании, перечисляя целую череду его проектов, которые оказались малоэффективными.

Между тем, как считает известный российский политолог Илья Гращенков, причин увольнения Анатолия Чубайса из «Роснано» может быть несколько, и ни одна из них не имеет никакого отношения к показателям эффективности в работе Анатолия Борисовича.

«Вряд ли Чубайс смог бы продержаться в команде президента настолько долго, если был бы для системы бесполезным. Семья, старые элиты и олигархи, а также Дмитрий Медведев – все они остаются одним из наиболее влиятельных кланов, а вместе с системными либералами составляют наиболее успешный в финансовом плане блок кремлевских башен. Более того, сейчас, в условиях смены президента Соединенных Штатов, их роли могут существенно возрасти.

По одной из версий, увольнение Чубайса с поста главы государственной корпорации является хитрым ходом, который развязывает ему руки для ведения переговоров с новым главой США Джо Байденом. Это своего рода фиктивный развод с путинской системой, который повышает авторитет олигархов и Семьи на глобальной арене, выставляя их в роли основных переговорщиков на тему транзита власти.

Есть и другая версия, согласно которой Чубайс попросту переоценил степень своего влияния на систему. Рассчитывая на то, что ему удастся еще довольно долго контролировать "Роснано" посредством легализации отдельных западных технологий, которые удалось добыть разведке. Однако Чубайс ошибся в своих отношениях с первым лицом в государстве и, неожиданно для себя самого, был заменен», – утверждает эксперт.

Кто такой Сергей Куликов, новый глава «Роснано»

Вернемся к эксперту Алексею Мухину. Идущего на смену Чубайсу Сергея Куликова политолог охарактеризовал как «хорошего управленца».

– Сергей Куликов – достаточно известная личность, – говорит Алексей Мухин. – Помимо того, что он заместитель председателя Военно-промышленной комиссии, он еще и член команды Сергея Чемезова и неплохой управленец. Достаточно хорошая карьера.

Но сейчас важно смотреть на то, какую команду он приведет с собой.

Этим людям придется полностью вычищать «авгиевы конюшни», которые забиты людьми, умеющими осваивать средства, но не умеющими давать результат.

Поэтому не особенно важно, кто такой Сергей Куликов. Важно, кого он с собой приведет. Пока на этот счет никаких предположений нет. И, полагаю, для Сергея Куликова все это тоже было достаточно неожиданно.

Радоваться, что на смену Анатолию Чубайсу придет член команды гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова Сергей Куликов, наверное, пока рановато. Стоит для начала, думается, присмотреться, как же новый глава компании поведет свою работу в «Роснано» и на какие результаты начнет выводить вверенную ему структуру.



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