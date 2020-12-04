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«По нему скучает тюрьма»: Зюганов призвал расследовать деятельность Чубайса
По инф. rosbalt.ru   
04 Декабря 2020 г.
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Деятельность Анатолия Чубайса на посту главы «Роснано» следует расследовать. Такое мнение высказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. По его словам, за время своей работы во главе корпорации, с 2011 года, Чубайс бездействовал.

«По нему скучает тюрьма»: Зюганов призвал расследовать деятельность Чубайса

Зюганов отметил, что «лихие 90-е — это продукт Ельцина, Гайдара, Чубайса, которые потом по дешевке распродали всю собственность».

Лидер КПРФ призвал также расследовать «преступную приватизацию», которой руководил Чубайс. По его мнению, это преступление, и виновный должен понести наказание.

«Что касается нанотехнологий… Скажите, что нового дал Чубайс за эти годы? Установил сумасшедшие оклады своим служащим, заказывал машины по баснословной цене. У вас в кармане, я думаю, не российский телефон, а американский шпион. Назовите мне хоть одно новейшее изделие! По нему скучает тюрьма. Вот, на мой взгляд, главный вывод», — заявил Зюганов.

  • Накануне президент Владимир Путин предложил должность главы «Роснано» первому зампреду Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову. Сегодня правительство утвердило директиву для досрочного отстранения от должности Чубайса и избрания Куликова главой компании.

По инф. rosbalt.ru

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