«По нему скучает тюрьма»: Зюганов призвал расследовать деятельность Чубайса

Деятельность Анатолия Чубайса на посту главы «Роснано» следует расследовать. Такое мнение высказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. По его словам, за время своей работы во главе корпорации, с 2011 года, Чубайс бездействовал.

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Зюганов отметил, что «лихие 90-е — это продукт Ельцина, Гайдара, Чубайса, которые потом по дешевке распродали всю собственность».

Лидер КПРФ призвал также расследовать «преступную приватизацию», которой руководил Чубайс. По его мнению, это преступление, и виновный должен понести наказание.

«Что касается нанотехнологий… Скажите, что нового дал Чубайс за эти годы? Установил сумасшедшие оклады своим служащим, заказывал машины по баснословной цене. У вас в кармане, я думаю, не российский телефон, а американский шпион. Назовите мне хоть одно новейшее изделие! По нему скучает тюрьма. Вот, на мой взгляд, главный вывод», — заявил Зюганов.

Накануне президент Владимир Путин предложил должность главы «Роснано» первому зампреду Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову. Сегодня правительство утвердило директиву для досрочного отстранения от должности Чубайса и избрания Куликова главой компании.

По инф. rosbalt.ru

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