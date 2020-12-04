«По нему скучает тюрьма»: Зюганов призвал расследовать деятельность Чубайса

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Деятельность Анатолия Чубайса на посту главы «Роснано» следует расследовать. Такое мнение высказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. По его словам, за время своей работы во главе корпорации, с 2011 года, Чубайс бездействовал.
Зюганов отметил, что «лихие 90-е — это продукт Ельцина, Гайдара, Чубайса, которые потом по дешевке распродали всю собственность».
Лидер КПРФ призвал также расследовать «преступную приватизацию», которой руководил Чубайс. По его мнению, это преступление, и виновный должен понести наказание.
«Что касается нанотехнологий… Скажите, что нового дал Чубайс за эти годы? Установил сумасшедшие оклады своим служащим, заказывал машины по баснословной цене. У вас в кармане, я думаю, не российский телефон, а американский шпион. Назовите мне хоть одно новейшее изделие! По нему скучает тюрьма. Вот, на мой взгляд, главный вывод», — заявил Зюганов.
Накануне президент Владимир Путин предложил должность главы «Роснано» первому зампреду Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову. Сегодня правительство утвердило директиву для досрочного отстранения от должности Чубайса и избрания Куликова главой компании.
В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении двух медсестер филиала детской туберкулезной больницы, которых обвиняют в жестокости к малолетним пациентам. (Как хорошо, что благодаря неравнодушным людям эта история вскрылась и стала явной. Теперь нужно, чтобы эти горе-медсестры понесли справедливое наказание. - прим. МГ.)
Ах, как мы ждали этого дня! Ни один праздник не мог сравниться с этим удивительным, сказочным днем! Само словосочетание Новый год уже заставляло быстрее биться сердце! В том, моем далеком детстве, в крошечном северном поселке, это было время оглушающе морозной, непроглядной полярной ночи. Тогда, в начале пятидесятых, не было принято заранее наряжать елку, но вот игрушки на нее мы начинали готовить задолго до Нового года. И даже вовсе не потому, что фабричных игрушек вообще было немного, а в наших краях их и вообще было не достать. Разве кто с «материка» привозил и, по возможности, делился с соседями этим сверкающим богатством…
В следующем году оплатить проезд в московском метро можно будет при помощи Face ID, то есть системы распознавания лиц. (Технологии не стоят на месте, и новый год принесет их в привычное всем нам метро. - прим. МГ.)
На пожилого человека совершили разбойное нападение по наводке. Двое неизвестных в масках путем подбора ключей проникли в квартиру 90-летнего пенсионера на Новослободской улице. Угрожая ножом, они отобрали его сбережения и скрылись.
Некогда главный герой советской эстрады, а нынче худрук одного из лучших театров России – прошу любить и жаловать, Геннадий Хазанов! Давайте вместе погрузимся в биографию артиста и узнаем его долгий путь к творческому успеху.
Анализ древних костей лошадей, обнаруженных в Шижэньцзигоу и Сигоу в Синьцзяне, на северо-западе Китая, показал, что люди в этом регионе освоили верховую езду еще до начала торговли по Великому Шелковому пути. Это древнейшее прямое свидетельство верховой езды в Китае.
Помимо того, что Москва славится на весь мир богатством своего исторического и культурного наследия, среди любителей астрологии она считается еще и мистическим городом. Немногие знают, что астрологи делят карту московского метрополитена по принципу звездного неба.
Пса, летевшего на самолете вместе со своей хозяйкой, петербургским архитектором Анастасией Лапшиной, покрыли матом грузчики сочинского аэропорта. Видео удалось записать на смартфон, который владелица бигля прикрепила к задней стенке переноски.
Уже в начале следующего года, с 16 января, в сфере обслуживания на Украине должен использоваться исключительно государственный язык. Об этом напомнил на своей странице в Facebook уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь.
В Минздраве предложили изымать из продажи вредные игрушки и игры для детей и подростков. Насколько опасны для психики детей отдельные игрушки, а также настольные и компьютерные игры, предложено проверять специальной экспертизой, причём продажу забракованных изделий будут приостанавливать.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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