Олег Шеин: На Чубайсе правительство, вероятно, решило сэкономить

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Отставка Анатолия Чубайса с поста главыгоскорпорации «Роснано», скорее всего, означает, что правительство пожелало сэкономить денег. Такое мнение высказал заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Государственной Думы Олег Шеин.
«Я думаю, это означает оптимизацию бюджетных расходов, — заметил депутат. — Мишустин — человек, особенно не скованный идеологическими либеральными догмами. Мы это наблюдаем по очень многим эпизодам. И, скорее всего, премьер-министр подсчитал, сколько это стоит, и сказал: «А может, хватит?»
«В целом, это воспринимается с удовлетворением, — отметил Шеин. — Но, во-первых, никто из нас не может быть уверен, что Анатолий Борисович со свойственной ему темной энергетикой не возникнет где-то на новой командной должности. А во-вторых, все-таки связанные с его работой потери невообразимы».
Деятельность Чубайса, по мнению Шеина, «всегда приводила к очень большим и долгосрочным негативным результатам, будь то приватизация, реформа энергетики и даже работа в «Роснано». «Выдающихся достижений мы там не видели, — подчеркнул парламентарий, — по крайней мере, в тех выдающихся объемах финансирования, которые «Роснано» получило».
Каких-либо изменений политического курса, а уж тем более пересмотра итогов приватизации 1990-х годов, где Чубайс считается ключевой фигурой, Олег Шеин не предполагает. «Чтобы итоги приватизации были пересмотрены — это требует революционных изменений, — предположил депутат. — И это, конечно, никак не связано с отставкой отдельно взятого Чубайса».
Правительство 3 декабря утвердило отставку Анатолия Чубайса с поста главы «Роснано» и назначение на эту должность Сергея Куликова. Документ подписал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Отставка Анатолия Чубайса с поста главы госкорпорации «Роснано», скорее всего, означает, что правительство пожелало сэкономить денег. Такое мнение высказал заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Государственной Думы Олег Шеин.
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