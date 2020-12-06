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Олег Шеин: На Чубайсе правительство, вероятно, решило сэкономить
По инф. rosbalt.ru   
06 Декабря 2020 г.
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Отставка Анатолия Чубайса с поста главы госкорпорации «Роснано», скорее всего, означает, что правительство пожелало сэкономить денег. Такое мнение высказал заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Государственной Думы Олег Шеин.

«Я думаю, это означает оптимизацию бюджетных расходов, — заметил депутат. — Мишустин — человек, особенно не скованный идеологическими либеральными догмами. Мы это наблюдаем по очень многим эпизодам. И, скорее всего, премьер-министр подсчитал, сколько это стоит, и сказал: «А может, хватит?»

«В целом, это воспринимается с удовлетворением, — отметил Шеин. — Но, во-первых, никто из нас не может быть уверен, что Анатолий Борисович со свойственной ему темной энергетикой не возникнет где-то на новой командной должности. А во-вторых, все-таки связанные с его работой потери невообразимы».

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Деятельность Чубайса, по мнению Шеина, «всегда приводила к очень большим и долгосрочным негативным результатам, будь то приватизация, реформа энергетики и даже работа в «Роснано». «Выдающихся достижений мы там не видели, — подчеркнул парламентарий, — по крайней мере, в тех выдающихся объемах финансирования, которые «Роснано» получило».

Каких-либо изменений политического курса, а уж тем более пересмотра итогов приватизации 1990-х годов, где Чубайс считается ключевой фигурой, Олег Шеин не предполагает. «Чтобы итоги приватизации были пересмотрены — это требует революционных изменений, — предположил депутат. — И это, конечно, никак не связано с отставкой отдельно взятого Чубайса».

Правительство 3 декабря утвердило отставку Анатолия Чубайса с поста главы «Роснано» и назначение на эту должность Сергея Куликова. Документ подписал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По инф. rosbalt.ru

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