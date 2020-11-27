Путин об экологической беде Усолья-Сибирского: Расслабляться рано

В городе Усолье-Сибирское Иркутской области удалось предотвратить риск экологической катастрофы, но «расслабляться рано».

Об этом предупредил президент РФ Владимир Путин в Нижегородской области на совещании о ходе ликвидации накопленного вреда окружающей среде в этом городе. Эту работу проводит Росатом.

По словам Путина, удалось локализовать и ликвидировать самые опасные объекты и предотвратить «расползание токсичного пятна», попадание химикатов в воду. Последствия этого могли бы быть непредсказуемыми.

«По сути, удалось предотвратить риск настоящей экологической беды, если не сказать катастрофы», — подчеркнул Путин и особо отметил, что эту работу необходимо продолжать. Еще одна важная задача — «сформировать условия для устойчивого долгосрочного социально-экономического развития» Усолье-Сибирского, добавил Путин. Он пообещал, что будет держать ситуацию в городе на личном контроле, и поручил то же самое специально созданной межведомственной рабочей группе во главе с вице-премьером Викторией Абрамченко.

Владимир Путин обратил внимание на ситуацию с промплощадкой завода "Усольехимпром" под Иркутском в конце июля после разговора с губернатором региона Игорем Кобзевым . Глава государства отметил, что ситуация в регионе складывается критическая и навести порядок нужно как можно скорее.

под Иркутском в конце июля после разговора с губернатором региона . Глава государства отметил, что ситуация в регионе складывается критическая и навести порядок нужно как можно скорее. В Усолье-Сибирском десятилетиями, еще с советского времени, копились отходы химического производства, что привело к серьезной угрозе природе и здоровью десятка тысяч жителей, причем не только самого Усолья-Сибирского, но и прилегающих территорий.

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«Хотел бы еще раз подчеркнуть: все, кто присутствует сегодня на совещании, должны держать эту ситуацию под постоянным личным контролем. Я намерен и сам то же самое делать, потому что ситуация неординарная», — сказал он.

По инф. rosbalt.ru

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