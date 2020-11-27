ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Как Наталья Дрожжина и Михаил Цивин построили «бизнес» на пожилых актёрах
2020-11-04-13-49-38
Тема скандалов вокруг наследства звёзд, кажется, неиссякаемая. Очередной такой разразился спустя несколько лет после смерти актёра Алексея Баталова, чья вдова оказалась жертвой хитрых...
Ковидные реалии российского здравоохранения: врачи бегут
2020-11-12-01-51-21
Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Сериал «Скорая помощь»: а продолжение скоро?
2020-11-17-05-30-57
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
В каких городах Урала самый грязный воздух?
2020-10-29-02-39-25
Наблюдение 13 городов УрФО в период с 2010 по 2019 год показало, что самый плохой воздух в Магнитогорске и Кургане.
Сериал «Перевал Дятлова» обернулся скандалом: недовольны семьи погибших
2020-11-17-12-05-03
Сестра Игоря Дятлова и родные других погибших на севере Свердловской области в 1959 году готовят иск в суд к авторам сериала о трагедии.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Путин об экологической беде Усолья-Сибирского: Расслабляться рано
По инф. rosbalt.ru   
27 Ноября 2020 г.
Изменить размер шрифта

В городе Усолье-Сибирское Иркутской области удалось предотвратить риск экологической катастрофы, но «расслабляться рано».

Путин об экологической беде Усолья-Сибирского: Расслабляться рано

Об этом предупредил президент РФ Владимир Путин в Нижегородской области на совещании о ходе ликвидации накопленного вреда окружающей среде в этом городе. Эту работу проводит Росатом.

По словам Путина, удалось локализовать и ликвидировать самые опасные объекты и предотвратить «расползание токсичного пятна», попадание химикатов в воду. Последствия этого могли бы быть непредсказуемыми.

«По сути, удалось предотвратить риск настоящей экологической беды, если не сказать катастрофы», — подчеркнул Путин и особо отметил, что эту работу необходимо продолжать. Еще одна важная задача — «сформировать условия для устойчивого долгосрочного социально-экономического развития» Усолье-Сибирского, добавил Путин. Он пообещал, что будет держать ситуацию в городе на личном контроле, и поручил то же самое специально созданной межведомственной рабочей группе во главе с вице-премьером Викторией Абрамченко.

  • Владимир Путин обратил внимание на ситуацию с промплощадкой завода "Усольехимпром" под Иркутском в конце июля после разговора с губернатором региона Игорем Кобзевым. Глава государства отметил, что ситуация в регионе складывается критическая и навести порядок нужно как можно скорее.
  • В Усолье-Сибирском десятилетиями, еще с советского времени, копились отходы химического производства, что привело к серьезной угрозе природе и здоровью десятка тысяч жителей, причем не только самого Усолья-Сибирского, но и прилегающих территорий.

«Хотел бы еще раз подчеркнуть: все, кто присутствует сегодня на совещании, должны держать эту ситуацию под постоянным личным контролем. Я намерен и сам то же самое делать, потому что ситуация неординарная», — сказал он.

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 