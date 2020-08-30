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Пунктуационные заметки: а ваши внуки ставят точки?
По инф. Российской газеты   
30 Августа 2020 г.
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В онлайн-сообщениях утвердительные предложения, в конце которых стоит точка, современная молодежь считает менее искренними, чем те, в конце которых точки нет, полагают лингвисты.

Молодежь стала реже использовать точку в онлайн-сообщениях

В частности, известный филолог, член Британской академии Дэвид Кристал полагает, что точка перешла из разряда знаков препинания в категорию маркеров эмоций.

  • Как полагает лингвист Лорен Фонтейн из Лейденского университета, многие молодые люди придерживаются мнения, что если предложение уже написано, то точка придает ему излишнюю категоричность и агрессивность. То есть точка означает, что ваш собеседник на чем-то настаивает.

Еще в 2015 году Университет штата Нью-Йорк в Бингемптоне провел исследование, в котором приняли участие 126 студентов. Оказалось, что они воспринимают точку в конце предложения в коротких сообщениях как проявление неискренности и приказного тона. При этом, что интересно, восклицательный знак, напротив, вызвал доверие. Люди, которые ставят его, кажутся более искренними и заинтересованными.

Негативное восприятие точки, по мнению ученых, может объясняться и недостатком навыков восприятия письменного текста. Молодежь привыкла, что в живой речи люди передают эмоции и социальную информацию с помощью интонации, мимики, жестов, и отсутствие всего этого в грамотной письменной речи ставит их в тупик. Таким образом, игнорирование точки в онлайн-сообщениях — свидетельство упрощения и деградации языка.

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