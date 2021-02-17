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Просто цифра: каждый третий врач не готов рисковать ради спасения пациента

По инф. sobesednik.ru   
17 Февраля 2021 г.
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Уголовное преследование врачей за ошибки в лечении принесло свои результаты. Медики признались, что далеко не всегда готовы рисковать при спасении пациентов, ведь если что-то пойдет не так, они отправятся за решетку. И их можно понять с одной стороны. А с другой - как же клятва Гиппократа? И на кого тогда надеяться нам?

27% врачей не готовы идти на риски в спасении пациента

Предыстория:

Новый министр здравоохранения Михаил Мурашко на встрече с ректорами медицинских вузов заявил, что врачебные ошибки ежегодно приводят к тяжелым осложнениям больше чем у 70 тысяч пациентов. Сколько человек умирает в результате неправильных действий врачей, чиновник не сказал, ограничившись примерами. Так, по словам главы ведомства, от простого лидокаина каждый год гибнут около 25 пациентов, и минимум один-два — от неправильного использования медицинских каталок для «скорой помощи».

Аналитики решили провести опрос врачей на эту тему и пришли к неутешительному выводу: почти 30 процентов врачей не готовы к рискам и предпочитают перестраховываться, чтобы потом не стать фигурантами уголовных дел о ятрогенных преступлениях (связанных с врачебными ошибками).

Медики отмечают, что в действующей системе здравоохранения это чревато для специалиста. Почти половина опрошенных готовы рисковать только в случае создания реально независимой экспертной коллегии, которая в состоянии оценивать правильность действий. Только 16% опрошенных врачей отмечают, что готовы принимать решения в сложных ситуациях на свой страх и риск. При этом в группе медиков старше 55 лет этот показатель был равен 20%.

  • Всего в опросе приняли участие 456 врачей. Доктора 43 специальностей из 146 городов России ответили на вопросы RNC Pharma и «Медвестника».
Заметим: чтобы качество медицинской помощи было лучше, нужно для начала, как минимум, повысить зарплаты врачам. Ведь они могут порой ошибаться просто потому, что падают от усталости, работая на полторы-две ставки, чтобы хоть как-то сводить концы с концами. И уж точно скальпелем хирурга не должен водить страх перед уголовным преследованием.
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По инф. sobesednik.ru

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